На должность главного архитектора Ростова назначен Игорь Репьев

Игорь Репьев родился 21 августа 1958 года в городе Асбест Свердловской области. В 1980 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура» с присвоением квалификации «архитектор». Трудовую деятельность начал в 1980 году инженером-архитектором строительного отдела «711 Военпроект».

С 2006 по 2013 годы работал в администрации Азова Ростовской области на должностях начальника отдела по строительству и архитектуре, затем начальника отдела по строительству и архитектуре — главного архитектора. С 2013 по 2015 годы замещал должности в департаменте архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону. С 2015 по 2016 годы руководил персональной творческой архитектурной мастерской Ростовской областной организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России».

Напомним, ранее должность главного архитектора занимал Юрий Дворников.