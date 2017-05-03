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18:58 (мск), источник: Городской репортер

На должность главного архитектора Ростова назначен Игорь Репьев

На должность главного архитектора Ростова — директора департамента назначен Игорь Репьев, сообщает пресс-служба городской администрации.

Игорь Репьев родился 21 августа 1958 года в городе Асбест Свердловской области. В 1980 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура» с присвоением квалификации «архитектор». Трудовую деятельность начал в 1980 году инженером-архитектором строительного отдела «711 Военпроект».

С 2006 по 2013 годы работал в администрации Азова Ростовской области на должностях начальника отдела по строительству и архитектуре, затем начальника отдела по строительству и архитектуре — главного архитектора. С 2013 по 2015 годы замещал должности в департаменте архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону. С 2015 по 2016 годы руководил персональной творческой архитектурной мастерской Ростовской областной организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России».

Напомним, ранее должность главного архитектора занимал Юрий Дворников.

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