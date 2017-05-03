На должность главного архитектора Ростова назначен Игорь Репьев
На должность главного архитектора Ростова — директора департамента назначен Игорь Репьев, сообщает
На должность главного архитектора Ростова — директора департамента назначен Игорь Репьев, сообщает
Игорь Репьев родился 21 августа 1958 года в городе Асбест Свердловской области. В 1980 году окончил Ростовский
С 2006 по 2013 годы работал в администрации Азова Ростовской области на должностях начальника отдела по строительству и архитектуре, затем начальника отдела по строительству и архитектуре — главного архитектора. С 2013 по 2015 годы замещал должности в департаменте архитектуры и градостроительства
Напомним, ранее должность главного архитектора занимал Юрий Дворников.