Омич, которому по ошибке выдали в банке 137 тысяч рублей, сам явился в полицию
Мужчина заявил, что не думал мошенничать, а просто не заметил выданную в паспорте круглую сумму.
Мужчина заявил, что не думал мошенничать, а просто не заметил выданную в паспорте круглую сумму.
История с выдачей в банке 137 тысяч рублей не тому клиенту получила неожиданное завершение.
Напомним, случай произошел 28 апреля. В конце рабочего дня в кассу обратился мужчина с просьбой обменять поврежденную 5-тысячную купюру. Но кассир перепутала документы и отдала ему крупную сумму, которая предназначалась другому человеку. Клиент был объявлен в розыск и, не подозревая об этом, оказался фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Главная новость по теме Кассир одного из банков Омска выдала не тому клиенту 137 тысяч рублей.
Сегодня, 3 мая,
— Данные сведения сотрудникам полиции предстоит проверить в рамках дознания по уголовному делу. Мужчина допрошен дознавателем в качестве свидетеля. По данному факту проводится дальнейшее расследование, — подытожили в полиции.