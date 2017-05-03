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21:03 (мск), источник: Om1.ru

Омич, которому по ошибке выдали в банке 137 тысяч рублей, сам явился в полицию

Мужчина заявил, что не думал мошенничать, а просто не заметил выданную в паспорте круглую сумму.

История с выдачей в банке 137 тысяч рублей не тому клиенту получила неожиданное завершение.

Напомним, случай произошел 28 апреля. В конце рабочего дня в кассу обратился мужчина с просьбой обменять поврежденную 5-тысячную купюру. Но кассир перепутала документы и отдала ему крупную сумму, которая предназначалась другому человеку. Клиент был объявлен в розыск и, не подозревая об этом, оказался фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Главная новость по теме Кассир одного из банков Омска выдала не тому клиенту 137 тысяч рублей.

Сегодня, 3 мая, пресс-служба городского УМВД сообщила, что он сам явился в пункт полиции «Октябрьский». Мужчина заявил, что пришел, когда увидел свои фото в соцсетях. По его версии, он разменял купюру и получил деньги в паспорте, не обратив внимания на размер суммы.

— Данные сведения сотрудникам полиции предстоит проверить в рамках дознания по уголовному делу. Мужчина допрошен дознавателем в качестве свидетеля. По данному факту проводится дальнейшее расследование, — подытожили в полиции.

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