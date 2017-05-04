Комиссию удовлетворила готовность больницы им. Середавина к ЧМ-2018

Губернатор рассказал, что по итогам недавнего визита комиссии ФИФА больница им. Середавина получила хорошую оценку экспертов. «Они остались удовлетворены тем, что уже сделано и какие работы будут проведены. Комиссия поставила оценку «хорошо», — сказал Николай Меркушкин.

Что касается больницы им. Пирогова, которая в том числе будет обслуживать фан-зону, то здесь есть определенные недоработки, которые уже повлекли за собой кадровые изменения — уволен главврач лечебного учреждения Валерий Кириллов.

«Больнице комиссия поставила практически “неуд”, и мы получили серьезные замечания. Мы были вынуждены пойти на то, чтобы освободить главного врача от занимаемой должности. В ближайшие месяцы работы, которые необходимо там провести, будут сделаны», — сказал губернатор и добавил, что если будут необходимы дополнительные средства, правительство их изыщет.

По словам губернатора, это делается не только для того, чтобы подготовить медучреждение к чемпионату мира: больницу им. Пирогова в принципе необходимо «подтянуть», чтобы она оставляла хорошее впечатление у пациентов.

Губернатор также высоко оценил ход подготовки специализированных медицинских бригад и волонтеров к ЧМ-2018.