Притула признался, за кого будет голосовать на Евровидении-2017

«Я буду голосовать … подозреваю, что за Беларусь. Хочется немножко подсобить нашим братьям-сябрам. Сябры первый раз, в этом году, попали на Евровидение с песней на белорусском языке», — объяснил свой выбор Притула.

Ведущий также пошутил, что у белорусских участников можно «дешевле закупить картофеля на зиму». Добавим, на Евровидении-2017 Беларусь представит группа Naviband с песней «Story of My Life».