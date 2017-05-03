Притула признался, за кого будет голосовать на Евровидении-2017
Шоумен и ведущий Сергей Притула рассказал, за какого участника будет голосовать на Евровидении-2017.
Шоумен и ведущий Сергей Притула рассказал, за какого участника будет голосовать на Евровидении-2017.
«Я буду голосовать … подозреваю, что за Беларусь. Хочется немножко подсобить нашим
Ведущий также пошутил, что у белорусских участников можно «дешевле закупить картофеля на зиму». Добавим, на Евровидении-2017 Беларусь представит группа Naviband с песней «Story of My Life».
Евровидение-2017 состоится в Киеве 9, 11 и 13 мая. Украину на песенном конкурсе представит известная