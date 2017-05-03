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20:10 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Притула признался, за кого будет голосовать на Евровидении-2017

Шоумен и ведущий Сергей Притула рассказал, за какого участника будет голосовать на Евровидении-2017.

Источник: Telegraf.com.ua

«Я буду голосовать … подозреваю, что за Беларусь. Хочется немножко подсобить нашим братьям-сябрам. Сябры первый раз, в этом году, попали на Евровидение с песней на белорусском языке», — объяснил свой выбор Притула.

Ведущий также пошутил, что у белорусских участников можно «дешевле закупить картофеля на зиму». Добавим, на Евровидении-2017 Беларусь представит группа Naviband с песней «Story of My Life».

Евровидение-2017 состоится в Киеве 9, 11 и 13 мая. Украину на песенном конкурсе представит известная рок-группа O.Torvald.

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