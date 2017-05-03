Социальная структура предков человека могла быть как у горилл

«Мы обнаружили, что в случае самцов горилл и орангутанов не только жевание стимулирует образование гребня, — говорит Катрин Балолиа из Австралийского национального университета, ведущий автор исследования. — В этом также есть социальный элемент: например, самки предпочитают самцов горилл с большими саггитальными гребнями». Авторы говорят, что это открытие может указать на социальные взаимодействия вымерших родственников человека, так как некоторые из них также обладали такими образованиями на черепе.

«Возможно, нам удастся установить, что некоторые наши вымершие родственники обладали социальной системой, похожей на существующую у горилл, — добавляет доктор Балолиа. — Это было бы первой информацией об их социальном поведении, так как окаменелости почти ничего не позволяют узнать о том, как они выбирали себе партнеров».

Исследователи изучали трехмерные сканы черепов и нашли два подтверждения своей гипотезе. «Самцы горилл устанавливают социальное доминирование вскоре после появления зубов мудрости, — добавляет автор. — Мы обнаружили, что саггитальный гребень проявляется тогда же, то есть совпадает со временем установления доминирования. У орангутанов некоторые самцы могут стать доминирующими достаточно поздно, уже будучи взрослыми, и саггитальный гребень у них также появляется позже». В дополнение к этому, статистическое моделирование показывает, что гребень у этих видов оказывается больше, чем можно было бы ожидать в предположении, что дополнительное место для крепления жевательных мускулов — его единственная функция.