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20:18 (мск), источник: Индикатор

Социальная структура предков человека могла быть как у горилл

Исследуя саггитальный гребень четырех видов обезьян, ученые нашли указания на его связь с социальной иерархией. Авторы пришли к выводу, что это костное образование на вершине черепа росло не только как эволюционное преимущество для крепления жевательных мускулов, но и благодаря половому отбору. Статья антропологов опубликована в издании Journal of Anatomy.

Источник: AP 2017

«Мы обнаружили, что в случае самцов горилл и орангутанов не только жевание стимулирует образование гребня, — говорит Катрин Балолиа из Австралийского национального университета, ведущий автор исследования. — В этом также есть социальный элемент: например, самки предпочитают самцов горилл с большими саггитальными гребнями». Авторы говорят, что это открытие может указать на социальные взаимодействия вымерших родственников человека, так как некоторые из них также обладали такими образованиями на черепе.

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«Возможно, нам удастся установить, что некоторые наши вымершие родственники обладали социальной системой, похожей на существующую у горилл, — добавляет доктор Балолиа. — Это было бы первой информацией об их социальном поведении, так как окаменелости почти ничего не позволяют узнать о том, как они выбирали себе партнеров».

Исследователи изучали трехмерные сканы черепов и нашли два подтверждения своей гипотезе. «Самцы горилл устанавливают социальное доминирование вскоре после появления зубов мудрости, — добавляет автор. — Мы обнаружили, что саггитальный гребень проявляется тогда же, то есть совпадает со временем установления доминирования. У орангутанов некоторые самцы могут стать доминирующими достаточно поздно, уже будучи взрослыми, и саггитальный гребень у них также появляется позже». В дополнение к этому, статистическое моделирование показывает, что гребень у этих видов оказывается больше, чем можно было бы ожидать в предположении, что дополнительное место для крепления жевательных мускулов — его единственная функция.

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