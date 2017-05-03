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20:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе замечен эвакуатор, который эвакуировал эвакуатор

Сегодня, 3 мая, в соцсетях немало радости автомобилистам доставила фотография, которая запечатлела дорожную ситуацию, давшую пользователям немало поводов для остроумных шуток.

Как сообщили подписчики группы БашДТП, на одно из улиц башкирской столицы был замечен эвакуатор, который перевозил своего собрата по ремеслу — то есть тоже эвакуатор. При этом было очевидно, что перевозимый эвакуатор явно превышает допустимые габариты для перевозки, однако это обстоятельство не помешало совершить поездку.

«Мы установили тебе эвакуатор в эвакуатор, чтоб ты мог эвакуировать, пока эвакуируешь», — так отреагировал на фотографию один из пользователей соцсетей.

Обсуждение набирает обороты.

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