В Уфе замечен эвакуатор, который эвакуировал эвакуатор

Как сообщили подписчики группы БашДТП, на одно из улиц башкирской столицы был замечен эвакуатор, который перевозил своего собрата по ремеслу — то есть тоже эвакуатор. При этом было очевидно, что перевозимый эвакуатор явно превышает допустимые габариты для перевозки, однако это обстоятельство не помешало совершить поездку.