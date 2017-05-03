Чак Норрис приедет в Украину — СМИ

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Известный американский актер Чак Норрис в июне приедет в Украину, он посетит Ровно, сообщает radiotrek.rv.ua.

Сообщается, что актер приедет на Международную миссионерскую конференцию. Приезд актера подтвердил руководитель Христианской миссии милосердия «Добрый Самарянин» Владимир Борискевич.

По его словам, Чак Норрис лично подтвердил намерения о визите в Ровно.

«Он дал добро, да. Он был приглашен во многие страны мира, но его желание было в первую очередь посетить Украину. Здесь будут представители многих стран мира, ориентировочно 300 человек только из-за рубежа», — отметил Борискевич.

Между тем, как сообщалось ранее, данные другого американского актера Стивена Сигала, получившего в ноябре прошлого года гражданство РФ, были внесены в базу сайта «Миротворец» за посещение Крыма.