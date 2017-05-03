Центр Челябинска перекроют 4 и 5 мая

Движение транспорта по центральным улицам Челябинска будет временно закрыто 4 и 5 мая в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Вечером 4 мая на площади Революции состоится генеральная репетиция праздничного построения. Ограничения вводятся с 17:00 до 21:30 вводятся на следующих участках:

проспект Ленина от Танкистов до Артиллерийской (на время прохождения колонны); от улицы Свободы до Свердловского проспекта. При этом движение по Свердловскому проспекту закрыто не будет.улица Воровского — от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;улица Тимирязева — от улицы Цвиллинга до улицы Елькина;улица Елькина — от улицы Тимирязева до улицы Воровского;улица Цвиллинга — от улицы Тимирязева до улицы Труда.

5 мая на время шествия слушателей военного факультета ЮУрГУ с 9:45 до 11:15 движение будет закрыто на следующих участках:

проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Красной;на улице Красной от проспекта Ленина до улицы Коммуны;на улице Коммуны от улицы Красной до улицы Кирова;.

Городской электрический транспорт будет двигаться по диспетчерскому расписанию. Автобусы проследуют в объезд закрытых участков по параллельным улицам, информацию оперативно можно уточнить по телефону горячей линии МУП «Служба организации движения» 2−400−555.