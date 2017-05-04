ФСБ: Поток граждан Украины в Крым возрос вдвое
Пограничники, несущие службу на международных пунктах пропуска в Крыму, зафиксировали резкое увеличение числа граждан Украины, приехавших на майские праздники на полуостров.
Пограничники, несущие службу на международных пунктах пропуска в Крыму, зафиксировали резкое увеличение числа граждан Украины, приехавших на майские праздники на полуостров.
Как сообщили «РГ» в
Наибольший ажиотаж наблюдался на границе 29 апреля — тогда за один день границу пересекли почти 5,6 тысячи граждан и более 800 машин. Для сравнения, в будни контроль в пункте пропуска в среднем проходят 2,5 тысячи человек и около 500 автомобилей.
— Несмотря на возросший в разы пассажиропоток, пограничники спрогнозировали эту ситуацию заранее и максимально подготовились к наплыву отдыхающих, — отметили в погрануправлении. — Были задействованы 22 кабины пограничного и таможенного контроля, а также дополнительные резервы, то есть созданы необходимые условия для бесперебойной работы российских пунктов пропуска.
А вот со стороны Херсонской области Украины в минувшие выходные дни скопились очереди из автомобилей, фотографии с которыми украинцы активно размещали в соцсетях. Пограничники и таможенники Украины, к сожалению, работали не так проворно и быстро,