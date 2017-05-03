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22:35 (мск), источник: RNS

В центре Москвы началось движение военной техники в рамках репетиции парада Победы

В Москве началась ночная репетиция парада в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным департамента столичного транспорта, движение в городе по ряду улиц будет ограничено до конца мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба Минобороны сообщила, что в социальной сети «Одноклассники» ведется стрим-трансляция ночной репетиции парада Победы с самоходной гаубицы «Мста-С».

Инфографика
Военная техника парада Победы 2017 года и порядок ее движения

В департаменте транспорта просят водителей воздержаться от поездок в центр города. В частности, движение ограничено по маршруту от ул. Нижние Мневники — ул. Народного ополчения — ул. Мневники — Звенигородское шоссе — ул. Красная Пресня — Баррикадная ул. — Садовая-Кудринская ул. — Большая Садовая ул. — Триумфальная площадь — ул. Тверская — Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — ул. Моховая — ул. Воздвиженка — ул. Новый Арбат — Новинский бульвар — ул. Садовая-Кудринская — ул. Тверская; Красная площадь — Большой Москворецкий мост — Болотная ул. — Болотная площадь — Большой Каменный мост.

По данным министерства обороны России, парады в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдут 9 мая в 28 городах России, в них примут участие более 90 тыс. военнослужащих. В Москве на Красной площади состоится самый масштабный парад: по центру города маршем пройдут свыше 10 тыс. человек, проедут 118 боевых машин и пролетят 72 самолета и вертолета.

Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая, движение в городе будет ограничено с 05:00.

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