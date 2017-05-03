Последняя ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве

По площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

В предпоследней репетиции (последняя — генеральная, состоится днем 7 мая) участвовали танки Т-34−85, бронеавтомобили «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д1», бронеавтомобили «Тайфун-М» и «Тайфун-К», боевые машины пехоты «Курганец-25» и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 «Армата», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-С», ракетные комплексы «Искандер-М», всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Бук-М2», бронетранспортеры БТР-82а, БТР-МДМ и «Бумеранг», боевая машина десанта БМД-4М, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитная ракетная система С-400 «Триумф».

Замыкали колонну военной техники подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».