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23:35 (мск), источник: РИА Новости

Последняя ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Москве состоялась последняя ночная репетиция Парада Победы, в ней приняли участие 10001 военнослужащий и 114 единиц техники, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

По площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

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Оружие на репетиции Парада раскрасят в арктические тона

В предпоследней репетиции (последняя — генеральная, состоится днем 7 мая) участвовали танки Т-34−85, бронеавтомобили «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д1», бронеавтомобили «Тайфун-М» и «Тайфун-К», боевые машины пехоты «Курганец-25» и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 «Армата», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-С», ракетные комплексы «Искандер-М», всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Бук-М2», бронетранспортеры БТР-82а, БТР-МДМ и «Бумеранг», боевая машина десанта БМД-4М, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитная ракетная система С-400 «Триумф».

Замыкали колонну военной техники подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».

Так же во время репетиции демонстрировались впервые участвующие в Параде Победы новейшие «арктические» варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА». Оба выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур.

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