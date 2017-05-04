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00:04 (мск), источник: РИА Новости

Сослуживец рассказал о погибшем в Сирии российском военном советнике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Российский военный советник, подполковник Алексей Бучельников, погибший в Сирии, был добрым, общительным человеком, у него было много друзей, рассказал РИА Новости Игнат Токарев, который учился вместе с Алексеем Бучельниковым в Екатеринбургском высшем артиллерийском командном училище (ЕВАКУ) и служил с ним в одной дивизии.

Источник: РИА Новости

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение.

«В училище мы не были знакомы, познакомились в 2005 году на учениях на Тоцком военном полигоне. Он служил в Карабаше (Челябинская область), а я в Верхней Пышме (Свердловская область). Он тогда был старшим лейтенантом, а я лейтенантом, младше по званию, в училище не со своим годом поступил, но у меня были друзья в том подразделении, в котором Алексей служил. Хороший, добрый парень. Общительный, друзей много было. После учений пару раз пересекались с ним. Очень жаль его», — сказал Игнат Токарев.

Алексей Бучельников представлен к государственной награде посмертно. В среду его похоронили в Екатеринбурге.

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