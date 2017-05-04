Прекрасная скромница Татьяна Самойлова. Какой могла быть карьера актрисы

Источник: РИА "Новости"

И все же Самойлова осталась в памяти как одна из самых красивых актрис XX века не только во всем мире. Татьяна Самойлова родилась 4 мая 1934 года в Ленинграде. Когда девочке было 3 года, семья переехала в Москву. Танцевать или играть В юности Татьяна хотела стать танцовщицей и с огромным энтузиазмом ходила в балетную студию Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Надо сказать, надежды она подавала немалые. Однажды сама Майя Плисецкая, увидев Татьяну на репетиции, пригласила девушку учиться балетному мастерству в студии Большого театра.

Актриса Татьяна Самойлова в роли Анны (справа) и балерина Майя Плисецкая (слева) в роли Бетси Тверской в фильме Александра Зархи "Анна Каренина". | Источник: РИА "Новости"

Но к тому времени Самойлова резко изменила мнение насчет своего будущего. Она поняла, что влечет ее кино. Кто знает, если бы она пошла по пути танца, в мире было бы одной великой балериной больше. Но ей грезилось стать актрисой, играть драматические, сложные роли. Может быть, заговорили гены. Её отца — легендарного советского актёра Евгения Самойлова вся советская публика знала по знаменитым картинам «Щорс», «Сердца четырёх», «Светлый путь» и др.

Фильм 8.2 Летят журавли

Мечта Самойловой стать такой же знаменитой, как и отец, сбылась очень быстро. Ей даже не понадобилось играть для этого много ролей. Сразу после фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» (по пьесе Розова «Вечно живые») актрису действительно узнала вся страна. Героиня Самойловой — вчерашняя школьница, которая теряет родителей в войну. Советской публике пришлась по душе и картина, и молодая актриса, сыгравшая Веронику. А вот «верхам» фильм «Летят журавли» не понравился. Генсек Хрущёв во всеуслышание назвал героиню Самойловой «шлюхой». В течение многих лет Татьяну Самойлову очень обижала такая оценка её работы, и она несколько раз говорила об этом в телевизионных интервью, считая, что Хрущев были несправедлив к актерам, навешивая подобные ярлыки.

Татьяна Самойлова в роли Вероники, Василий Меркурьев в роли отца Бориса в художественном фильме "Летят журавли" | Источник: РИА "Новости"

Обманщик Пикассо А вот за границей люди, по мнению Татьяны Евгеньевны, оказались боле прозорливы в ее отношении. На XI Каннском Международном кинофестивале картина «Летят журавли» получила «Золотую пальмовую ветвь».

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Там же Самойлову представили художнику Пабло Пикассо. Актриса потом рассказывала в интервью «АиФ», что впечатление от него у неё сложилось неоднозначное. Художник постоянно дымил, не спросив разрешения у дам. При этом мастера не смущало, что запах сигаретного дыма может беспокоить окружающих. Пикассо повторял раз за разом, беседуя с Татьяной Самойловой, что он влюбился в неё, что её глаза бездонны, как океан, и он хочет в них утонуть. Художник несколько вечеров посвятил тому, что писал портрет актрисы. Но поступил, как ему было вполне свойственно — экстравагантно: в последний момент передумал дарить работу Самойловой. Сказал, что лучше он оставит портрет себе на память. По признанию Самойловой, она не обиделась на художника из-за того, что он не отдал ей обещанный портрет. Пабло вёл себя настолько странно на протяжении их общения, что ожидать от него можно было всего. Пикассо своё поведение объяснил тем, что сегодня Самойлова согласилась ему позировать, а вот завтра он ее уже вряд ли уговорит стать его моделью. Ведь сегодня, добавил он, Самойлова шествует по улице и ее никто не узнает и не берет у нее автограф. А уже завтра, предрек Пикассо, «вы станете всемирно знаменитой и на шикарном автомобиле поедете в город-рай».

Испанец практически предугадал развитие событий. На кинофестивале в 1957 году в Париже Татьяна Самойлова снискала огромную любовь французской публики и критиков за фильм «Летят журавли». Она стала лауреатом специальной премии жюри «Апельсиновое дерево» как «Самая скромная и очаровательная актриса».

Источник: РИА "Новости"

Более того, в саду, принадлежащем королевскому двору, посадили два деревца с табличкой «Татьяна Самойлова». Такой чести до этого удостаивались только французские великие актеры. Многие годы потом Татьяне Евгеньевне присылали в Москву из Парижа апельсины и мандарины. Что было очень кстати — в конце жизни актриса жила даже не сказать, что бедно, а практически впроголодь. Она много тратила на лекарства. А сын ей помогать регулярно не мог, т.к. сам в тот момент обустраивался в Америке, пробуя делать карьеру врача. Интересно, что, если бы не железный занавес, и сама Татьяна Евгеньевна могла бы работать и даже жить в США. Сразу после триумфа во Франции ей предложили играть в голливудской экранизации «Анны Карениной». Причем в партнёры ей предлагали знаменитого актёра Жерара Филипа. Остаётся только догадываться, какой фурор могли бы произвести эти двое — Самойлова-Каренина и Филип-Вронский.

Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной в одноименном кинофильме по роману Л.Н.Толстого. Режиссер-постановщик А.Зархи. | Источник: РИА "Новости"

Безусловно, Татьяна Самойлова была в восторге от предложения — такие актерские удачи случаются раз в жизни. Она обратилась к советским киноначальникам с робкой надеждой, что ее все-таки отпустят на съемки в Америку. Последовал категорический отказ. Более того, в назидание, что «нечего тешить мечты сунуться на буржуазный запад», как сказал один чиновник, многие годы Самойловой не давали играть и в СССР. Актриса приходила чуть не каждую неделю на «Мосфильм». «Если что-то будет — мы вам позвоним». И не звонили годами, месяцами. Пожертвовала детьми ради кино И всё же судьба смилостивилась к актрисе. В 1967 году она все-таки сыграла Анну Каренину. Для роли ей пришлось сбросить по требованию режиссёра Александра Зархи более 10 кг, т.к. в этом случае ее лицо приобретало «аристократическую худобу». По признанию актрисы, она была настолько счастлива вернуться в кино, да ещё и в роли, о которой всегда мечтала, что долгое время буквально сидела на воде, лишь бы постановщик был удовлетворен внешним видом.

Фильм 7.7 Анна Каренина