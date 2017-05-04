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12:09 (мск), источник: ТАСС

Российские рок-музыканты спели «Темную ночь» ко Дню Победы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российские рок-музыканты ко Дню Победы вместе исполнили знаменитую песню военных лет «Темная ночь». Премьера видеоклипа состоялась на телеканале РЕН ТВ.

В создании клипа участвовали такие музыканты, как Вадим Самойлов, Александр Ф. Скляр, Юлия Чичерина, Владимир Кристовский, Вадим Степанцов и Сергей Галанин.

В качестве режиссера выступила Инга Щепановская («Взрослые люди», 2012).

Фильм
7.7
Два бойца

Песня в исполнении рок-звезд будет звучать в эфире телеканала каждые несколько часов до 9 мая включительно.

В ролике показана история драматического возвращения победителей с Великой Отечественной войны.

Роли солдат и горожан исполнили актеры кино и московских театров: Андрей Кудзин, Анастасия Степанова, Дмитрий Пройдаков, Игорь Мещерин, Александра Крючкова, Альбина Маркина, Илья Лоос, Юрий Горин, Ярослав Савченко.

Песня «Темная ночь» была написана в 1943 году для фильма «Два бойца» композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым. Первым исполнителем был Леонид Утесов, но наибольшую популярность приобрела версия, записанная Марком Бернесом.

Песня в исполнении Марка Бернеса
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