Российские рок-музыканты спели «Темную ночь» ко Дню Победы

В создании клипа участвовали такие музыканты, как Вадим Самойлов, Александр Ф. Скляр, Юлия Чичерина, Владимир Кристовский, Вадим Степанцов и Сергей Галанин.

Песня в исполнении рок-звезд будет звучать в эфире телеканала каждые несколько часов до 9 мая включительно.

В ролике показана история драматического возвращения победителей с Великой Отечественной войны.

Роли солдат и горожан исполнили актеры кино и московских театров: Андрей Кудзин, Анастасия Степанова, Дмитрий Пройдаков, Игорь Мещерин, Александра Крючкова, Альбина Маркина, Илья Лоос, Юрий Горин, Ярослав Савченко.

Песня «Темная ночь» была написана в 1943 году для фильма «Два бойца» композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым. Первым исполнителем был Леонид Утесов, но наибольшую популярность приобрела версия, записанная Марком Бернесом.