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11:48 (мск), источник: Мослента

Опубликован список мест запуска салютов 9 мая в Москве

Площадок для фейерверков в этом году будет больше.

Источник: РИА "Новости"

Департамент безопасности Москвы опубликовал список мест запуска салютов и фейерверков на День Победы. Об этом говорится в релизе ведомства, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Запуск состоится традиционно в 22:00. «Для проведения артиллерийского салюта и фейерверка привлекается 449 Отдельный гвардейский салютный дивизион», — отмечается в сообщении.

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Салют будет запущен с 16 площадок, как и в прошлые годы. Это Парк Победы, Лужники, Лианозово, ВДНХ, Зеленоград, Левобережный, Митино, Покровское-Стрешнево, Ново-Переделкино, Обручевский, Южное Бутово, Троицк и набережная Москвы-реки в районе улицы Борисовские пруды. Также в этом списке есть парковые территории — «Измайлово», «Кузьминки», Братеевский парк.

Площадок под фейерверки будет больше, чем обычно — власти выделили 22 места для запуска. Больше всего их будет в Центральном округе: парк Горького, парки «Красная Пресня», «Таганский», Сады «Эрмитаж» и имени Баумана, а также парковка в районе Большого Москворецкого моста.

На юге столицы фейерверки запустят в парках «Кузьминки» и «850-летия Москвы» (Юго-Восточный округ), «Садовники» (Южный округ) и «Воронцовский» (Юго-Западный).

На севере Москвы подготовили пять площадок: ВДНХ, парки «Лианозовский», «Бабушкинский» и «Гончаровский» (Северо-Восточный округ), и также «Северное Тушино» (Северо-Западный округ).

В Восточном округе посмотреть фейерверки можно будет в парках «Сокольники», «Измайловский», «Перовский» и «Сиреневый Сад».

Кроме того, еще три места запуска фейерверков организовано в Троицком и Новомосковском административном округе. Это поселение Краснопахорское (территория велотрека рядом с Парком Победы), поселение Сосенское (мемориал памяти павшим войнам) и Щербинка (рядом с ДК).

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