Минздрав: в России в 2016 году снизилось число курильщиков

Согласно данным, размещенным на сайте кабмина, число курильщиков в 2016 году снизилось до 32%.

«По информации Минздрава России, распространенность табакокурения среди взрослого населения снизилась до 32% в 2016 году. Для обеспечения дальнейших высоких темпов сокращения потребления табака Минздравом России разработан проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу, которая в том числе ставит своей целью борьбу с потреблением электронных систем доставки никотина (электронных сигарет)», — говорится в сообщении кабмина.