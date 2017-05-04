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01:48 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав: в России в 2016 году снизилось число курильщиков

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Правительство в четверг опубликовало результаты выполнения «майских указов» президента России Владимира Путина 2012 года, в частности, в сфере здравоохранения.

Источник: Reuters

Согласно данным, размещенным на сайте кабмина, число курильщиков в 2016 году снизилось до 32%.

«По информации Минздрава России, распространенность табакокурения среди взрослого населения снизилась до 32% в 2016 году. Для обеспечения дальнейших высоких темпов сокращения потребления табака Минздравом России разработан проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу, которая в том числе ставит своей целью борьбу с потреблением электронных систем доставки никотина (электронных сигарет)», — говорится в сообщении кабмина.

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