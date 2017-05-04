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03:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сквозное движение автотранспорта по Амурскому бульвару в Хабаровске сегодня будет закрыто

Также будет изменено движение некоторых автобусных маршрутов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 мая, AmurMedia.

На сутки будет закрыто сквозное движение всех видов транспорта по Амурскому бульвару от улицы Льва Толстого до ул. Джамбула в Хабаровске. Коммунальные службы будут проводить ремонт водопроводной сети. Некоторые автобусы также изменят свой маршрут, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

В связи с проведением аварийных работ по ремонту водопроводной сети на пересечении Амурского бульвара (нечетная сторона) с улицей Л. Толстого с 8 часов 4 мая до 8 часов 5 мая будет закрыто сквозное движение всех видов транспорта по Амурскому бульвару от улицы Л. Толстого до ул. Джамбула.

На это время будет также изменено движение автобусных маршрутов №№ 29П и 29П-1: с улицы Л. Толстого транспорт движется по улицам Серышева, Дзержинского на Амурский бульвар и далее по установленному маршруту.

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