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03:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Стала известна программа празднования Дня Победы в Приморье

Жители смогут посмотреть на парад войск и военной техники, отведать солдатской каши и полюбоваться фейерверком.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.

Праздничные мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 9 мая во всех муниципалитетах Приморья. Главные мероприятия традиционно проведут во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в департаменте внутренней политики Приморского края.

«Торжественная часть начнется в 9.55 утра на центральной площади города. В 10.00 стартует парад войск и военной техники частей Владивостокского гарнизона. Ориентировочно в 10.45 от улицы Алеутская начнется шествие жителей и гостей края в память о погибших в годы Великой Отечественной войны «Бессмертный полк». Собравшиеся пройдут по Светланской до сквера имени Невельского, затем спустятся к набережной Цесаревича и направятся к мемориалу «Боевая слава ТОФ», — сообщили в ведомстве.

В 12.30 в Адмиральском сквере будет организована праздничная программа для ветеранов Приморья. Здесь они смогут отведать здесь солдатской каши и выпить фронтовые 100 грамм. В это же время на центральной площади Владивостока все желающие также смогут попробовать блюда полевой кухни.

Помимо этого, жителей и гостей края приглашают принять участие в дневной — с 12.00 до 16.00 — и вечерней — с 20.00 до 22.00 — программах празднования. Мероприятия будут проводиться на центральной площади Владивостока, Корабельной набережной, сквере имени Суханова и других.

«Завершится праздничный день фейерверком и артиллерийским салютом одновременно с нескольких точек: площадки музея Владивостокская крепость, площадки на улице Батарейная, центральной площади, поселке Подножье острова Русский и поселке Трудовое», — добавили в ведомстве.

Отметим, парады Победы также пройдут 9 мая в Уссурийске и ЗАТО Фокино. Концертные праздничные программы будут проходить повсеместно не только в районных центрах, но и в маленьких населенных пунктах.

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