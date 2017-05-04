Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.

Выходные дни в Приморье начнутся с дождливой погоды. Очередной циклон с фронтальными разделами, углубляясь, будет смещаться с Северо-Восточного Китая на Хабаровский край. В ночь на субботу фронтальные разделы принесут в Приморье дожди различной интенсивности с грозами и сильным ветром. К утру дожди на юго-западе края прекратятся, а на остальной территории сохранятся большую часть дня. Ночь ожидается тёплой, во всех районах температура воздуха выше нуля, +3…+12 °C. Днём температурный фон от +9 °C до +16 °C, при прояснениях до +21 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.ру.

4 мая, во Владивостоке облачно, ночью и утром местами туман. Минимальная температура воздуха +7…+9 °C, во второй половине дня температура воздуха повысится до +12…+14 °C.

В пятницу, 5 мая, во Владивостоке утром ожидается морось, а на протяжении всего дня туман. Ветер южный, юго-западный — 9…14 м/c, температура воздуха +15…+17°С.

В субботу, 6 мая, в краевом центре днем преимущественно без осадков, хотя, по сообщениям синоптиков, возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный — 13…18 м/c, утром — 18…23 м/с, температурный фон будет держаться в диапазоне +14…+16°С.

В воскресенье, 7 мая, циклон углубляясь, превратится в высокий, холодный вихрь и будет медленно кружить над центральными районами Хабаровского края. Облачные спирали вихря временами будут проходить над Приморским краем, вызывая в отдельных районах кратковременные дожди. Ночь станет холоднее предыдущей на 2−4 градуса, при прояснениях температура воздуха понизится ниже нуля. А днём наоборот потеплеет, количество облачности уменьшится, воздух прогреется до +13…+23 °C.

В понедельник циклон уйдёт на Сахалин, в Приморье атмосферное давление будет расти, дожди ослабеют. В большинстве районов прояснит, ночью температура воздуха останется на уровне предыдущей ночи, а день станет теплее на 3−6 градусов, +15…+28 °C. В праздничный День Победы осадков не предполагается. Днём в континентальных районах станет ещё теплее на 2−4 гардусов, а на побережье холоднее, чем накануне, на 3−5 градусов.

В понедельник, 8 мая, погода подарит жителям приморской столицы по-настоящему теплый выходной. Днем температура воздуха прогреется до +15…+17°С. По сообщениями синоптиков, погода будет ясной весь день — осадков не ожидается, ветер южный слабый 2−7 м/с.

Во Владивостоке в ночь на субботу ожидается дождь и сильный ветер. Утром дождь прекратится, прояснит, воздух прогреется до +14…+16 °C. В дальнейшем погода без осадков. В воскресенье максимальная температура повысится до +17…+19 °C. Самым тёплым предполагается день в понедельник, воздух прогреется до +20…+22 °C. 9 мая, в День Победы максимальная температура +15…+17 °C. Ночной фон температуры в выходные дни +7…+10 °C.