«Costa Victoria» вернется в Приморье 7 мая

Круизный лайнер «Costa Victoria» снова пришвартуется в порту Владивостока, в воскресенье, 7 мая, в 13.00 судно причалит к Морскому вокзалу.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, туристы прибудут из южнокорейского порта Сокчо и весь день проведут во Владивостоке. За это время они успеют познакомиться с основными достопримечательностями города, посетить культурные объекты и погулять по центральным улицам.

«На борту лайнера находится около двух тысяч туристов из Южной Кореи. Для них будет традиционно организована праздничная программа, которая начнется в 13.30: на видовой площадке Морского вокзала выступят танцевальные коллективы и вокальные ансамбли с русскими народными номерами. Принять участие в торжественной встрече и поприветствовать иностранных гостей могут все желающие жители и гости города», — сообщил генеральный директор Владивостокского пассажирского терминала Валерий Нагорный.

Отметим, лайнер отойдет от приморского берега в 23.00. Следующим пунктом остановки судна станет порт Корсаков Сахалинской области.

Напомним, «Costa Victoria» открыла круизный сезон в Приморье два дня назад, 2 мая. Судно с двумя тысячами южнокорейских путешественников пришвартовалось в порту Владивостока у Морского вокзала. Гости провели в крае один день и поздним вечером отправились дальше по маршруту в порты Японии.

Отметим, в этом году Приморье ожидает рекордное количество судозаходов — круизные лайнеры с южнокорейскими и японскими туристами посетят регион 14 раз, причем шесть судов зайдут в край уже в этом месяце.

Развитие круизного туризма в Приморье одобрено губернатором края Владимиром Миклушевским как одно из приоритетных направлений развития туристской отрасли региона.

«На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов, мы делаем все, чтобы перетянуть часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня», — отметил Константин Шестаков.