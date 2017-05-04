Пешеходной станет часть улицы Декабрьских Событий в Иркутске 9 мая

Как сообщает 3 мая пресс-служба администрации города, с 7:00 проезд закроют по ул. Советской от ул. Красноярской до Депутатской, включая перекрестки, по ул. Декабрьских Событий от ул. Советской до Нижней Набережной; по ул. Сухэ-Батора и Желябова; вокруг сквера имени Кирова.

Улица Декабрьских Событий на участке от ул. Карла Маркса до Нижней Набережной останется пешеходной до 1:00 10 мая. Остальные перекрытые улицы будут открывать по мере прохождения праздничной колонны. Для иркутян и гостей города будет работать парковка на территории рынка «Фортуна».