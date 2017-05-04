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03:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пешеходной станет часть улицы Декабрьских Событий в Иркутске 9 мая

Движение транспорта будет ограничено в Иркутске 9 мая 2017 года в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает 3 мая пресс-служба администрации города, с 7:00 проезд закроют по ул. Советской от ул. Красноярской до Депутатской, включая перекрестки, по ул. Декабрьских Событий от ул. Советской до Нижней Набережной; по ул. Сухэ-Батора и Желябова; вокруг сквера имени Кирова.

Улица Декабрьских Событий на участке от ул. Карла Маркса до Нижней Набережной останется пешеходной до 1:00 10 мая. Остальные перекрытые улицы будут открывать по мере прохождения праздничной колонны. Для иркутян и гостей города будет работать парковка на территории рынка «Фортуна».

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