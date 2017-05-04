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03:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостокскую школу назовут именем Героя России

Сегодня, 4 мая, во Владивостоке состоится торжественная линейка, посвященная присвоению средней общеобразовательной школе № 48 имени Героя Российской Федерации подполковника Ивана Владимировича Маслова, сообщает ИА «Дейта».

На мероприятие приглашены командир соединения национальной гвардии России полковник Эльхан Нагиев, и.о. главы города Владивостока Константин Межонов, председатель Думы г. Владивостока Елена Новицкая, сопредседатель регионального штаба общероссийского движения «Народный фронт» Роман Титков.

Подполковник Маслов Иван Владимирович, начальник штаба 21 отряда специального назначения «Тайфун» Восточного регионального командования внутренних войск МВД России. Героически погиб 17 августа 2011 года при выполнении воинского долга в ходе проведения специальной операции в Республике Дагестан.

14 августа 2011 года в Хасавюртовском районе Дагестана сотрудниками МВД был задержан один из членов незаконных вооруженных формирований, который рассказал о базах боевиков, схронах с оружием и боеприпасами. В ходе операции по поиску и ликвидации незаконных вооруженных формирований был задействован 21 отряд специального назначения под командованием подполковника Маслова. 17 августа отряд вступил в бой с 30 боевиками, открывшими беспорядочный, рассеянный огонь при приближении противника.

Подполковник Маслов умело руководил действиями подчиненных и осуществлял управление огнем. Своевременно заметив перемещение боевиков Иван Владимирович принял решение совершить отвлекающий маневр и тем самым заставить противника обнаружить свои огневые позиции. В ходе боестолкновения автомобиль подполковника был обстрелян с близкого расстояния. Подполковник Иван Владимирович Маслов получил огнестрельное ранение в височную область головы.

Подполковник Иван Владимирович Маслов до конца исполнял свой воинский долг. В ходе боя спецназовцы уничтожили 6 боевиков, обнаружили многоуровневую подземную базу с большими запасами продовольствия и питьевой воды.

Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2012 года за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, начальнику штаба отряда специального назначения «Тайфун» Восточного регионального командования внутренних войск МВД России подполковнику Ивану Владимировичу Маслову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Иван Владимирович Маслов похоронен на кладбище в посёлке городского типа Ярославский Хорольского района Приморского края — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Михаил Грач.

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