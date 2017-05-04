В Омске проверили качество питьевой воды по 160 показателям

Согласно рейтингу минприроды РФ, Омск входит в пятерку городов с лучшей питьевой водой. Специалисты «Росводоканал Омск» утверждают, что благодаря комплексу мер, проводимых на предприятии, ее высокое качество гарантировано даже в условиях весеннего половодья.

— Успешному прохождению паводка способствуют работы по санации коллекторов больших диаметров, проведенные в 2015—2016 годах. Кроме того, в текущем году мы заблаговременно провели промывку 68 километров городских канализационных сетей, что позволило максимально увеличить их пропускную способность. Состояние коллекторов, часть которых нуждается в реконструкции, находится на особом контроле, — поясняет главный инженер омского водоканала Герасим Родин.

По словам экспертов водоканала, в период весеннего половодья в несколько раз увеличивается кратность отбора проб воды на всех этапах ее очистки и транспортировки. Режим дезинфекции на предприятии контролируется буквально по часам.

— Наши специалисты проверяют качество питьевой воды по 160 показателям, — говорит генеральный директор ОАО «Омск-Водоканал» Сергей Шелест. — Систематический контроль помогает своевременно корректировать параметры и предупреждать появление любых отклонений от гигиенических нормативов.

В целях дезинфекции степень хлорирования воды весной повышается. Тем не менее потребителям она подается в точном соответствии с санитарными нормами.

Дорогу — технологиям

Внедряя инновации по обеззараживанию питьевой воды, омский водоканал уже несколько лет применяет технологию мембранного электролиза поваренной соли на очистных сооружениях водопровода в поселке Крутая Горка и на семи насосных станциях третьего подъема. Продолжая начатый курс, специалисты ведут работы по внедрению перспективной технологии на Ленинской очистной водопроводной станции. Запустить новую установку планируют уже в этом году.

Предприятие вносит весомую лепту и в сохранение экологии Иртыша благодаря строительству сооружений повторного использования промывных вод. Еще одна задача — эффективная и безопасная очистка стоков.

— Вода, которую мы возвращаем в Иртыш, по ряду параметров лучше исходной, — утверждает Сергей Шелест.

В списке приоритетных проектов «Омск-Водоканала» — строительство теплофикационного модуля, который позволит сжигать осадок сточных вод. По сути, речь идет о безотходном производстве.

Высокий стандарт

На днях предприятие подтвердило соответствие международным стандартам ISO.

— В ходе оценки омский водоканал продемонстрировал, что компания не просто соответствует требованиям стандартов, но и стремится к постоянному совершенствованию процессов, ставит перед собой новые цели, — сообщил руководитель группы аудиторов Британского института стандартов (BSI) Педро Пастрана Сокорро. — Мы отмечаем положительную динамику развития на всех этапах, оптимизацию производственных процессов, снижение аварийности на сетях, улучшение качества обслуживания клиентов.

Надзорный аудит BSI — это внешняя оценка, которая дает свежий взгляд на нашу работу. Отлаженная система менеджмента качества и экологии способствуют эффективному управлению работой предприятия.

— А непрерывный контроль и внедрение передовых технологий позволяет сдерживать уровень стоимости услуг для наших потребителей, — дополняет Сергей Шелест.

Повысить надежность

С начала года «Росводоканал Омск» ввел в эксплуатацию более трех километров сетей водопровода и канализации. В частности, специалисты запустили в работу водовод по улице Калинина протяженностью 400 метров. Это повысит надежность водоснабжения жителей Старого Кировска — новый трубопровод является частью коммунальной инфраструктуры, подающей воду жителям Левого берега. Абонентов исторической части города — улицы Ленина — подключили к новому водопроводу диаметром 300 мм.

За 12 лет работы омского водоканала протяженность водопроводных сетей возросла на 178 километров, канализационных — на 132. В настоящее время компания обслуживает 1 752 километра водопроводных и 1 215 километров канализационных трубопроводов.

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