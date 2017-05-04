Осадки ожидаются в Иркутске 4 мая

Об осадках в Иркутске 4 мая предупреждают синоптики.

По прогнозам Гидрометцентра, сегодня в областном центре возможен мокрый снег и снег. Кроме того, подует порывистый ветер до 12−17 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +7, +9 градусов.

По народному календарю сегодня отмечался День Прокла. В этот день была распространена традиция водить хороводы вокруг яблони. Так молодые девушки лелеяли хорошую погоду.