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03:57 (мск), источник: АиФ Иркутск

Осадки ожидаются в Иркутске 4 мая

По городу пронесется сильный ветер.

Об осадках в Иркутске 4 мая предупреждают синоптики.

По прогнозам Гидрометцентра, сегодня в областном центре возможен мокрый снег и снег. Кроме того, подует порывистый ветер до 12−17 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +7, +9 градусов.

По народному календарю сегодня отмечался День Прокла. В этот день была распространена традиция водить хороводы вокруг яблони. Так молодые девушки лелеяли хорошую погоду.

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