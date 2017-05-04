Популярное у горожан озеро Благодатное в Хабаровском крае утопает в отходах

Хабаровск, 4 мая, AmurMedia.

В районе села Благодатное активисты хабаровского отделения ОНФ обнаружили следы сброса строительных и растительных отходов. Загрязнение замечено вдоль всей береговой линии и на поверхности озера. Мусор, пластиковые бутылки и остатки деревьев на десятки метров закрывают поверхность водоема. Популярное у горожан место для загородного отдыха в этом году превращается в зону экологического бедствия, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе РИК ОНФ в Хабаровском крае.

«В Хабаровском крае, в рамках проекта “Генеральная уборка/карта свалок”, региональным отделением Народного Фронта создана горячая линия, куда могут обратиться жители края с информацией о выявленных экологических проблемах. Сведения о данном происшествии были нами получены в воскресенье, 30 апреля. Уже на следующий день активисты выехали на место происшествия, заявленные местными жителями факты, нашли свое подтверждение. Пользуясь тем, что накануне первомайских праздников, все внимание правоохранительных структур было направлено на обеспечение безопасности краевого центра, вереница самосвалов одного из крупных краевых предприятий занимающегося дорожным строительством использовало для захоронения отходов данный водоем. Чтобы “скрыть следы” на участке работал грейдер, сваливавший груды отходов прямо в воду. На сегодняшний день Народный Фронт готовит обращения в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и администрацию Хабаровского муниципального района, с просьбой разобраться в ситуации, дать ей правовую оценку и оперативно ликвидировать свалку», — рассказал координатор по хабаровскому краю федерального приоритетного проекта ОНФ «Генеральная уборка/Карта свалок» Владимир Сидоров.

По оперативной информации, предоставленной активистами Народного Фронта на место происшествия, выехали сотрудники РОВД Хабаровского района. Полицейские подтвердили факт нарушения законодательства. В настоящее время РОВД проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. Объем загрязнения, по оценкам экспертов ОНФ, составляет несколько сотен кубических метров отходов.