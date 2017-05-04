О Николае Салацком расскажут на «Прогулках по старому Иркутску-6»
Шестой сезон лекций на улице продолжается.
Шестой сезон лекций на улице продолжается.
Очередная «Прогулка по старому Иркутску» состоится 10 мая. Темой уличной лекции станет «Николай Салацкий: жизнь для людей».
Автором «прогулки» о бывшем градоначальнике станет заместитель председателя Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Светлана Утмелидзе.
Сбор участников встречи состоится у здания администрации города Иркутска (с левого торца здания, угол улиц Ленина и Российской). Начало — в 18:00.