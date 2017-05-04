Небольшой дождь и порывистый ветер прогнозируют в Челябинске 4 мая
Днём воздух прогреется до +20 градусов.
Днём воздух прогреется до +20 градусов.
Осадки в виде дождя и порывистый ветер ожидают челябинцев днём 4 мая, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
В четверг в областном центре прогнозируют переменную облачность, в дневные часы воздух прогреется до +20 градусов. Ветер
По народному календарю 4 мая — Проклов день. О погоде на предстоящее лето судили по черёмухе — чем раньше она зацветёт, тем жарче будет лето.