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08:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

Небольшой дождь и порывистый ветер прогнозируют в Челябинске 4 мая

Днём воздух прогреется до +20 градусов.

Осадки в виде дождя и порывистый ветер ожидают челябинцев днём 4 мая, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

В четверг в областном центре прогнозируют переменную облачность, в дневные часы воздух прогреется до +20 градусов. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западное будет дуть со скоростью 6−11 м/с, днем отдельные порывы до 14 м/с.

По народному календарю 4 мая — Проклов день. О погоде на предстоящее лето судили по черёмухе — чем раньше она зацветёт, тем жарче будет лето.

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