Брэд Питт рассказал, что бросил пить после подачи заявления на развод

Питт признал, что во многом «навредил сам себе», превратив семейную жизнь в хаос. «У нас была винокурня, но я ее сравнял с землей, хотя очень и очень люблю вино. Мне нужно было от этого отойти на некоторое время. По правде говоря, по части пить водку из-под полы я мог заткнуть за пояс русского. Я был настоящим профессионалом в этом. Я был хорош», — сказал актер.

Он благодарен, что воспользовался советом одного адвоката: «В суде никто не побеждает, в суде решается лишь, кому станет хуже». «Это оказалось правдой. Вы целый год доказываете свою точку зрения в суде, находите новые доводы, доказывая, что вы правы, а они — нет. А потом оказывается, что все заканчивается злобной ненавистью. Я отказался от этого, и, к счастью, моя партнерша согласилась с такой постановкой вопроса», — заявил актер.

Джоли в прошлом году рассталась с Питтом. Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только 23 августа 2014 года. У них шестеро детей, трое из которых являются приемными. После подачи заявления на развод актриса вместе с детьми переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в той же Калифорнии.

Брэд Питт завоевал в 2014 году премию «Оскар» за продюсирование фильма «12 лет рабства» (12 Years a Slave, 2013). Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Интервью с вампиром» (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994), «Семь лет в Тибете» (Seven Years in Tibet, 1997), «Бойцовский клуб» (Fight Club, 1999), «Двенадцать друзей Оушена» (Ocean’s Twelve, 2001), «Мистер и миссис Смит» (Mr. & Mrs. Smith, 2005), «Тринадцать друзей Оушена» (Ocean’s Thirteen, 2007).