Активисты ОНФ нанесли дорогу до села Мариинское на «Карту убитых дорог»

Автомобильная дорога от села Мариинское до краевой трассы Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре непригодна для движения легкового транспорта. Активисты ОНФ убедились в этом лично во время рабочей поездки по нижнему Амуру. На то, чтобы преодолеть 60 километров пути требуется не менее четырех часов.



Местные жители уверяют, что в теплое время года, особенно после дождей, добраться до Мариинского можно только на вездеходе и даже он не везде проходит. «Это не автомобильная дорога, а направление!» — делится своими впечатлениями от увиденного член регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае Андрей Михеев. «Если вы захотите отправить в Мариинское посылку, то практически ни одна краевая транспортная компания не решится взяться за этот заказ. Очень дорого обходится дорога, а себестоимость любых продуктов вырастает не менее чем на 30%. Сейчас край говорит о готовности восстановить дома для подтопленцев, но без дороги мне не понятно, как будут завозиться в Мариинское строительные материалы? Транспортная доступность в зимний период не вызывает вопросов, но сейчас большегрузы туда не пройдут. Это болото, а не дорога!»



Эксперты Народного Фронта уверены, что такое состояние трассы — прямое следствие невыполнения главой района своих обязанностей в полном объеме. Дорожное полотно отсыпается не щебенкой, а суглинками и скальной породой. Осенью дорогу выравнивают грейдером, однако Мариинцы жалуются, что таких мер явно недостаточно. Из-за плохой дороги в селе уже 7 лет не могут закончить строительство новой школы взамен сгоревшей.



Детям приходится учиться в соседнем селе, в здании пострадавшем после наводнения 2013 года и также требующем ремонта. Не ходит междугородний общественный транспорт. На несколько месяцев жители Мариинского буквально отрезаны от Хабаровского края. Активисты Народного Фонта уже внесли дорогу на интерактивную карту проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».



В ближайшее время будут отправлены письма в адрес Министерства промышленности и транспорта Хабаровского края, федеральные надзорные органы и прокуратуру.