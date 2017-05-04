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04:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

В День Победы общественный транспорт в Иркутске будет ходить до полуночи

Общественный пассажирский транспорт Иркутска 9 мая 2017 года продолжит работать до полуночи.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 3 мая пресс-служба мэрии, для вывоза горожан из центра города после массовых мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, с 21:00 будут организованы пункты отправления для троллейбусов и автобусов.

С ул. Свердлова будут отправляться следующие троллейбусные маршруты: № 3 «пр. Марата — м/р Солнечный» (3 единицы), № 4 «ул. Свердлова — Аэропорт» (2 ед.), № 7 «ул. Свердлова — м/р Первомайский» (3 ед.), № 8 «ул. Свердлова — м/р Юбилейный» (3 ед.).

Пункт отправления для автобусных маршрутов № 3, 4, 6, 22, 23, 28р, 30, 33, 38, 65 организуют на правой стороне ул. Сурикова от ул. Ленина в сторону остановки «ул. Степана Разина». Пункт отправления для маршрутов № 4к, 27, 32, 56 — на правой стороне ул. Нижняя Набережная от ул. Декабрьских событий в сторону остановки «Фортуна».

До полуночи в Иркутске будут ходить трамваи по следующим маршрутам: № 1 «Студгородок — ул. Волжская» (3 ед.); № 3 «Ц. Рынок — ул. Волжская» (1 ед.); № 4 «ул. Братская — Ц. Рынок» (2 ед.), его продлят до Ж. Д. Вокзала); № 5 «м/р Солнечный — Ц. Рынок — ул. Волжская» (2 ед.), его также продлят до Ж. Д. Вокзала; № 6 «м/р Солнечный — ул. Волжская — Ц. Рынок» (1 ед.).

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