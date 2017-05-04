Набережную Новосибирска предложили разделить на две части

Тактильная комната, комната запахов, экотропа — такого на набережной ещё не было! Да и концепция появилась впервые. Остров — посреди города. Со своими маяками, лодками в — детской игровой зоне. Одной из многих: будут и зона танцевальная, спортивная, скейтпарк, площадка для аттракционов переедет с привычного места. Колесо обозрения «поднимут» — на верхнюю террасу.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Также согласно дизайн-проекту улучшится и транспортная доступность этого места. Здесь появятся две дополнительные остановки. Одна у парка городское начало, другая — между парком и метро Речной вокзал».

Вдоль реки сквозной променад. Прогулкам мешать сцена не будет — её уберут вглубь. Велосипедистам — зеленый свет. Сеть дорожек и пункт велопроката. Новые лавочки, урны. Новое — дорожные покрытие: от асфальта до дерева и брусчатки. А хватит ли денег?

Александр Ложкин, архитектор: «То, что закладывалось в проект делается с учётом того финансирования, которое закладывалось. Наша задача — создать новое освещение, создать систему полива».

Полив для сотен новых кустарников, растений, цветов, которые уже заказывают в сибирских питомниках. Но то ли получили горожане, что хотели? Ведь дизайн-проект во многом придумывали и создавали столичные архитекторы. Но — принимали участие и новосибирские специалисты.

Ежи Станкевич, главный архитектор дизайн-проекта Михайловской набережной (КБ «Стрелка», Москва): «Часть нижней набережной от метромоста до парка Городское начало, как и хотели горожане — останется “тихой”».

«Тихой» — это для спокойного отдыха. На «громкой» половине — будем «шуметь» во время городских торжеств. Ну, а что получится — увидим уже осенью. когда завершится первый этап благоустройства. .