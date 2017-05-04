Набережную Новосибирска предложили разделить на две части
Создать набережную своей мечты! Горожанам предложили принять участие в обсуждении
Создать набережную своей мечты! Горожанам предложили принять участие в обсуждении
Тактильная комната, комната запахов, экотропа — такого на набережной ещё не было! Да и концепция появилась впервые. Остров — посреди города. Со своими маяками, лодками в — детской игровой зоне. Одной из многих: будут и зона танцевальная, спортивная, скейтпарк, площадка для аттракционов переедет с привычного места. Колесо обозрения «поднимут» — на верхнюю террасу.
Олеся Герасименко, корреспондент: «Также согласно
Вдоль реки сквозной променад. Прогулкам мешать сцена не будет — её уберут вглубь. Велосипедистам — зеленый свет. Сеть дорожек и пункт велопроката. Новые лавочки, урны. Новое — дорожные покрытие: от асфальта до дерева и брусчатки. А хватит ли денег?
Александр Ложкин, архитектор: «То, что закладывалось в проект делается с учётом того финансирования, которое закладывалось. Наша задача — создать новое освещение, создать систему полива».
Полив для сотен новых кустарников, растений, цветов, которые уже заказывают в сибирских питомниках. Но то ли получили горожане, что хотели? Ведь
Ежи Станкевич, главный архитектор
«Тихой» — это для спокойного отдыха. На «громкой» половине — будем «шуметь» во время городских торжеств. Ну, а что получится — увидим уже осенью. когда завершится первый этап благоустройства. .