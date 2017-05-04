Над зелеными зонами Владивостока расставили приоритеты

Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.

Сквер Адмирала Невельского, ландшафтно-парковая зона ДВФУ на острове Русский и улица Набережная (от улицы Светланской до Красноармейского переулка) будут благоустроены во Владивостоке в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». К такому решению в ходе открытого голосования пришла общественная комиссия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

В общей сложности комиссия рассмотрела семь заявок, которые соответствовали установленным требованиям: располагаться в центральной, островной или исторической части города, примыкать к морской акватории, быть наиболее посещаемой.

Например, среди предложений граждан была реконструкция парка «Гвардейский», расположенного в микрорайоне Снеговая Падь. В программу 2017 года парк не попал ввиду того, что территория входит в зону застройки микрорайона «Д» Снеговой Пади многоквартирными домами, где пока идут активные строительные работы.

В результате открытого голосования общественной комиссии в программу благоустройства общественных пространств вошли сквер Адмирала Невельского, ландшафтно-парковая зона ДВФУ на о. Русский и улица Набережная (от ул. Светланской до Красноармейского переулка). Стоит отметить, что работы по благоустройству общегородских пространств будут проводиться с учетом потребностей маломобильных групп населения.

В обсуждениях приняли участие и.о. главы города Владивостока Константин Межонов, председатель городской думы Елена Новицкая, депутаты Думы города Владивостока и Законодательного Собрания Приморского края, члены общественной комиссии, заинтересованные лица.