Над зелеными зонами Владивостока расставили приоритеты
Общественная комиссия решила в этом году привести в порядок только три территории в городе.
Общественная комиссия решила в этом году привести в порядок только три территории в городе.
Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.
Сквер Адмирала Невельского,
В общей сложности комиссия рассмотрела семь заявок, которые соответствовали установленным требованиям: располагаться в центральной, островной или исторической части города, примыкать к морской акватории, быть наиболее посещаемой.
Например, среди предложений граждан была реконструкция парка «Гвардейский», расположенного в микрорайоне Снеговая Падь. В программу 2017 года парк не попал ввиду того, что территория входит в зону застройки микрорайона «Д» Снеговой Пади многоквартирными домами, где пока идут активные строительные работы.
В результате открытого голосования общественной комиссии в программу благоустройства общественных пространств вошли сквер Адмирала Невельского,
В обсуждениях приняли участие и.о. главы города Владивостока Константин Межонов, председатель городской думы Елена Новицкая, депутаты Думы города Владивостока и Законодательного Собрания Приморского края, члены общественной комиссии, заинтересованные лица.