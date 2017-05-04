Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Авианосец США пошел на сближение с кораблями ВМФ РФ – СМИ
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Эксперт называет причины скорого падения режима Порошенко – СМИ
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11Протест одного
9Юбилей Корейской народной армии
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
05:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Над зелеными зонами Владивостока расставили приоритеты

Общественная комиссия решила в этом году привести в порядок только три территории в городе.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.

Сквер Адмирала Невельского, ландшафтно-парковая зона ДВФУ на острове Русский и улица Набережная (от улицы Светланской до Красноармейского переулка) будут благоустроены во Владивостоке в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». К такому решению в ходе открытого голосования пришла общественная комиссия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

В общей сложности комиссия рассмотрела семь заявок, которые соответствовали установленным требованиям: располагаться в центральной, островной или исторической части города, примыкать к морской акватории, быть наиболее посещаемой.

Например, среди предложений граждан была реконструкция парка «Гвардейский», расположенного в микрорайоне Снеговая Падь. В программу 2017 года парк не попал ввиду того, что территория входит в зону застройки микрорайона «Д» Снеговой Пади многоквартирными домами, где пока идут активные строительные работы.

В результате открытого голосования общественной комиссии в программу благоустройства общественных пространств вошли сквер Адмирала Невельского, ландшафтно-парковая зона ДВФУ на о. Русский и улица Набережная (от ул. Светланской до Красноармейского переулка). Стоит отметить, что работы по благоустройству общегородских пространств будут проводиться с учетом потребностей маломобильных групп населения.

В обсуждениях приняли участие и.о. главы города Владивостока Константин Межонов, председатель городской думы Елена Новицкая, депутаты Думы города Владивостока и Законодательного Собрания Приморского края, члены общественной комиссии, заинтересованные лица.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более 40 тысяч гектаров ранних зерновых посеяли в Приморье
«Ювентус» победил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
В ФоРГО выяснили, сколько россиян готовы поддержать Путина
Макрон не считает, что Париж и Москву объединяют одни ценности
Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности
Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины
При разгоне акций протеста в Каракасе пострадал 161 человек
Правозащитнице грозит год тюрьмы за смех в Конгрессе
Спорт
Игуаин побил детей. «Ювентус» сильнее «Монако» в Лиге чемпионов Минимум усилий, один навес и одна фантастически красивая атака – и «Ювентус» едет домой победителем
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь