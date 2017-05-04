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05:15 (мск), источник: ИА REGNUM

В Приморье не платят горнякам, овощеводам и судоремонтникам

Дальневосточный регион не может расстаться с долгами по зарплате.

Источник: AP 2017

В Приморском крае работодатели не успевают погасить одну задолженность по заработной плате, как возникает другая. Такая ситуация складывается в селе Светлогорье на Лермонтовском горно-обогатительном комбинате, в схожем положении находятся работники Приморской овощной станции в селе Суражевка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной Федерации профсоюзов.

Согласно первым майским данным, в селе Суражевка коллективу Приморского овощной станции Всероссийского НИИ овощного хозяйства работодатель задолжал 481 тыс. рублей. За неделю руководство федерального государственного бюджетного научного учреждения смогло найти лишь 50 тыс. рублей на выплату зарплаты 23 членам коллектива.

Сложности с расчётом перед коллективом не решаются в селе Светлогорье. Едва сотрудникам Лермонтовского горно-обогатительного комбината выплатили задержанную заработную плату за март, как тут же сформировался долг за апрель.

С октября 2016 года растёт задолженность перед работниками Находкинского судоремонтного завода — к настоящему моменту цифра выросла почти до 61,5 млн рублей.

Кроме того, во Владивостоке были уволены 11 членов профсоюза Центра материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Приморскому краю. Процедура увольнения, как отметили в региональной Федерации профсоюзов, была осуществлена с нарушением законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 апреля 2017 года задолженность по заработной плате в России превысила 3,6 млрд рублей. Наибольшие долги перед коллективами накопили три региона Дальнего Востока. В Приморском крае объём долга превысил 539,7 млн рублей, в Хабаровском крае — 242,7 млн рублей, в Амурской области — 197,6 млн рублей.

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