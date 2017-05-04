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08:18 (мск), источник: Om1.ru

Автоледи проехала по встречке в центре Омска

Женщина двигалась спокойно и уверенно, словно не нарушает никаких правил.

Омичи активно обсуждают видеоролик, появившийся в соцсетях. Омич снял на камеру автомобильного видеорегистратора момент грубого нарушения правил дорожного движения.

Инцидент произошел вчера вечером на перекрестке улиц Маршала Жукова и Лермонтова. Водители, стоявшие перед перекрестком, наблюдали удивительную картину. Женщина за рулем «Рено Дастер» пересекла перекресток и уверенно продолжила путь по встречной полосе на улице Лермонтова. Автоледи ехала очень уверенно, судя по всему, омичка даже не задумалась, что нарушила правила.

В соцсетях омичи разразились гневными и насмешливыми комментариями в адрес автоледи. Омичи с издевкой предполагают, что женщина много времени провела в какой-нибудь стране с левосторонним движением и еще не отвыкла.

Как бы комфортно автоледи ни чувствовала себя на встречке, выезд на встречную полосу разрешен лишь в крайних случаях, в других подобное нарушение строго наказывается: штрафом или лишением прав до полугода.

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