Автоледи проехала по встречке в центре Омска

Омичи активно обсуждают видеоролик, появившийся в соцсетях. Омич снял на камеру автомобильного видеорегистратора момент грубого нарушения правил дорожного движения.

Инцидент произошел вчера вечером на перекрестке улиц Маршала Жукова и Лермонтова. Водители, стоявшие перед перекрестком, наблюдали удивительную картину. Женщина за рулем «Рено Дастер» пересекла перекресток и уверенно продолжила путь по встречной полосе на улице Лермонтова. Автоледи ехала очень уверенно, судя по всему, омичка даже не задумалась, что нарушила правила.