Автоледи проехала по встречке в центре Омска
Женщина двигалась спокойно и уверенно, словно не нарушает никаких правил.
Женщина двигалась спокойно и уверенно, словно не нарушает никаких правил.
Омичи активно обсуждают видеоролик, появившийся в соцсетях. Омич снял на камеру автомобильного видеорегистратора момент грубого нарушения правил дорожного движения.
Инцидент произошел вчера вечером на перекрестке улиц Маршала Жукова и Лермонтова. Водители, стоявшие перед перекрестком, наблюдали удивительную картину. Женщина за рулем «Рено Дастер» пересекла перекресток и уверенно продолжила путь по встречной полосе на улице Лермонтова. Автоледи ехала очень уверенно, судя по всему, омичка даже не задумалась, что нарушила правила.
В соцсетях омичи разразились гневными и насмешливыми комментариями в адрес автоледи. Омичи с издевкой предполагают, что женщина много времени провела в
Как бы комфортно автоледи ни чувствовала себя на встречке, выезд на встречную полосу разрешен лишь в крайних случаях, в других подобное нарушение строго наказывается: штрафом или лишением прав до полугода.