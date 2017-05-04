Прошлись щетками по памятнику: хабаровскую площадь Славы облагородят к празднованию 9 мая
Сами же сотрудники клининговой компании рассказали о том, что чистка памятника совпадает с регулярной уборкой площади.
Сами же сотрудники клининговой компании рассказали о том, что чистка памятника совпадает с регулярной уборкой площади.
Хабаровск, 4 мая, AmurMedia.
Площадь Славы в Хабаровске приведут в порядок к Дню Победы. Рабочие, занимающиеся чисткой мемориала, заявили, что уборка совпадает с майскими праздниками, сообщает корр. ИА AmurMedia.
В то время, пока в центре Хабаровска проходит репетиция парада, а на площади Ленина возводят трибуну к празднованию 9 мая, на площади Славы проводят «генеральную уборку».
Рабочие компании, занимающейся благоустройством, отмывают памятник, мраморные плиты и Вечный огонь.
Как заявили сотрудники клининговой компании, которая занимается содержанием площади Славы, её уборка как раз таки совпадает с майскими праздниками.
— Наши действия можно отнести к подготовке к праздникам. В тоже время это и обычная, рутинная работа, которой мы периодически занимаемся. В апреле мы отмыли все горизонтальные поверхности, для того, чтобы памятник этот содержался в чистоте, — сообщил один из рабочих клининговой компании.
Ремонт и обслуживание легковых,грузовых,спецтехники
Автоэлектрика,ремонт проводки
Установка и снятие автосигнализаций
Автозвук
Ремонт и замена ДВС
Ремонт и замена АКПП
Ремонт ходовой части
Промывка топливной системы
Кузовной ремонт
Перетяжка салона
Ремонт глушителей,рамы
Автозапчасти в наличии и под заказ
Заключаем договор на обслуживание предприятий!
т.8(4212)204-125
т.8914-158-83-90, WhatsApp 8914-318-999-0
Рыба с овощами запеченная в шарабане(700р/кг), доставка бесплатно! Готовится на яблоне груше.
Заявки выполняются в течении 2-3 часов.
Доставка БЕСПЛАТНО!
т.8914-203-91-40
т.8914-318-99-90 WatsApp
г.Хабаровск