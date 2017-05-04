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05:28 (мск), источник: AmurMedia.ru

Прошлись щетками по памятнику: хабаровскую площадь Славы облагородят к празднованию 9 мая

Сами же сотрудники клининговой компании рассказали о том, что чистка памятника совпадает с регулярной уборкой площади.

Хабаровск, 4 мая, AmurMedia.

Площадь Славы в Хабаровске приведут в порядок к Дню Победы. Рабочие, занимающиеся чисткой мемориала, заявили, что уборка совпадает с майскими праздниками, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В то время, пока в центре Хабаровска проходит репетиция парада, а на площади Ленина возводят трибуну к празднованию 9 мая, на площади Славы проводят «генеральную уборку».

Рабочие компании, занимающейся благоустройством, отмывают памятник, мраморные плиты и Вечный огонь.

Как заявили сотрудники клининговой компании, которая занимается содержанием площади Славы, её уборка как раз таки совпадает с майскими праздниками.

— Наши действия можно отнести к подготовке к праздникам. В тоже время это и обычная, рутинная работа, которой мы периодически занимаемся. В апреле мы отмыли все горизонтальные поверхности, для того, чтобы памятник этот содержался в чистоте, — сообщил один из рабочих клининговой компании.

Комментарии
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