Стивен Кинг считает допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее своих триллеров

Об этом Кинг написал в среду в своем Twitter.

«То, что у этого парня (Трампа) палец на красной кнопке, страшнее любой истории ужасов, что я написал», — говорится в сообщении. «Твиты Трампа в его первые сто дней (на посту главы государства. — прим. ТАСС) изобразили довольно четкий портрет: он олицетворяет просто хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности», — считает писатель.

Кинг уже не в первый раз выступает с критикой в адрес республиканца, а до президентских выборов он был одним из более 450 американских писателей, выступивших с петицией, призывающей не допустить возможности избрания Трампа.

Уроженец Портленда (штат Мэн) 69-летний Стивен Кинг — автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. В середине 1970-х годов был опубликован его первый роман «Кэрри», за которым последовал роман «Сияние» принесший ему известность, затем под псевдонимом Ричард Бахман в свет вышли его романы «Ярость», «Долгая прогулка», «Дорожные работы», «Бегущий человек». Наиболее популярными произведения написаны в жанре ужасы, за что писатель получил прозвище «Король ужасов».