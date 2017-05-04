Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Двухуровневые квартиры и их особенности
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Авианосец США поднял истребители при встрече с кораблями РФ – СМИ
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Эксперт называет причины скорого падения режима Порошенко – СМИ
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
22По миру прошел Первомай
12Бал Met Gala 2017
11Протест одного
06:17 (мск), источник: ТАСС

Стивен Кинг считает допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее своих триллеров

ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американский писатель Стивен Кинг, известный главным образом своими романами в жанре триллер и ужасы, считает тот факт, что нынешний президент США Дональд Трамп имеет допуск к ядерной кнопке, страшнее любых своих произведений.

Источник: AP 2017

Об этом Кинг написал в среду в своем Twitter.

«То, что у этого парня (Трампа) палец на красной кнопке, страшнее любой истории ужасов, что я написал», — говорится в сообщении. «Твиты Трампа в его первые сто дней (на посту главы государства. — прим. ТАСС) изобразили довольно четкий портрет: он олицетворяет просто хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности», — считает писатель.

Кинг уже не в первый раз выступает с критикой в адрес республиканца, а до президентских выборов он был одним из более 450 американских писателей, выступивших с петицией, призывающей не допустить возможности избрания Трампа.

Уроженец Портленда (штат Мэн) 69-летний Стивен Кинг — автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. В середине 1970-х годов был опубликован его первый роман «Кэрри», за которым последовал роман «Сияние» принесший ему известность, затем под псевдонимом Ричард Бахман в свет вышли его романы «Ярость», «Долгая прогулка», «Дорожные работы», «Бегущий человек». Наиболее популярными произведения написаны в жанре ужасы, за что писатель получил прозвище «Король ужасов».

Комментарии
1
Сергей Донченко
Было бы лучше, если бы на красной кнопке лежал палец злобной старушки Хиллари - это тоже большой вопрос... Её расстройства личности были видны ещё в процессе избирательной компании .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уровень электоральной поддержки Путина составляет 61-66%
«Ювентус» победил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
В ФоРГО выяснили, сколько россиян готовы поддержать Путина
Макрон не считает, что Париж и Москву объединяют одни ценности
Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности
Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича
При разгоне акций протеста в Каракасе пострадал 161 человек
Правозащитнице грозит год тюрьмы за смех в Конгрессе
Спорт
Игуаин побил детей. «Ювентус» сильнее «Монако» в Лиге чемпионов Минимум усилий, один навес и одна фантастически красивая атака – и «Ювентус» едет домой победителем
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь