Любители заказывать «серые» Sony и Xiaomi в Хабаровске останутся без посылок

Хабаровск, 4 мая, AmurMedia.

Таможня Хабаровского края отправляет обратно посылки с Sony, Xiaomi и другой техникой, которая ввезена без согласия правообладателя. По уверениям таможенных органов, это защитит регион от контрафакта и параллельного импорта, передает ИА AmurMedia.

Ранее газета «Известия» сообщала, что таможня начала искать контрафакт в посылках. Таможенники уже начали проверять не только товары, поступающие в страну морским, авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом, но и посылочные отправления. Позднее издание Iguides сообщило, что российская таможня начала задерживать мелкие пакеты с техникой производства Sony и Xiaomi и отправлять её обратно за рубеж. Известно, что отправления с электроникой массово вскрываются и досматриваются на таможне во Внуково, а также в Оренбурге и Екатеринбурге.

В Дальневосточном таможенном управлении подтвердили, что в крае такая практика тоже существует, хотя пока и не так активно.

— Был прецедент, когда мы развернули назад посылку с Sony Play Station, потому что правообладатель сообщил, что не давал разрешения на ввоз, — рассказала пресс-секретарь хабаровской таможни Виктория Алешина.

По словам сотрудница таможенных органов, такие меры предпринимаются для защиты прав на объект интеллектуальной собственности.

— По сути, здесь идет незаконное использование чужого товарного знака. А по международному направлению контрафакт запрещен к ввозу. Если в посылке находят товар входящие в списки Роспатента, то отправляется запрос правообладателю. Если выяснится, что он не давал разрешения на ввоз, товар отправляется назад. Кроме правообладателей, такие меры защищают потребителя от некачественного товара, подделок, произведенных в непонятных условиях, — объяснила Виктория Алешина.

Не лишним будет вспомнить о пожаре в Березовке, о котором ранее сообщало агентство. По одной из версий, к возгоранию привел взорвавшийся аккумулятор гаджета.

Кроме того, досмотр посылок помогает защитить правообладателей от параллельного импорта.

— Бывает, что коммерческая организация или предприниматель закупает настоящие устройства, а потом ввозит и и перепродает без разрешения правообладателя. Это также незаконно, — рассказала Виктория Алешина.

Здесь, без сомнения, можно говорить о том, что любители заказать дешевую технику из разного рода оказываются не у дел, так как зачастую восточные продавцы как раз поступают именно таким образом.