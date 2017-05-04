В Омске до конца рабочей недели будет по-летнему жарко
Омичей ждет самое настоящее лето, столбик термометра поднимется чуть ли не до +30°.
Омичей ждет самое настоящее лето, столбик термометра поднимется чуть ли не до +30°.
Как предсказывают синоптики
Сегодня, в четверг 4 мая, в Омске ожидается настоящее лето: температура воздуха поднимется до +22…+27°. День будет ясным и солнечным, не забудьте взять с собой солнечные очки. Впрочем, синоптики также предупреждают о возможных дождях и грозе. В городе будет
В пятницу, 5 мая, ночь будет еще