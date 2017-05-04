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07:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске до конца рабочей недели будет по-летнему жарко

Омичей ждет самое настоящее лето, столбик термометра поднимется чуть ли не до +30°.

Источник: РИА "Новости"

Как предсказывают синоптики Об-Иртышского УГМС, погода под конец первой майской рабочей недели будет теплой.

Сегодня, в четверг 4 мая, в Омске ожидается настоящее лето: температура воздуха поднимется до +22…+27°. День будет ясным и солнечным, не забудьте взять с собой солнечные очки. Впрочем, синоптики также предупреждают о возможных дождях и грозе. В городе будет юго-западный ветер 7−12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В пятницу, 5 мая, ночь будет еще по-весеннему прохладной +8…+13°. А днем вновь наступит жара +22…+27°. Ветер сменится на северо-западный и немного усилится — до 15−20 м/с. Так, как и накануне, местами возможны небольшие дожди и грозы.

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