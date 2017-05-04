В Омске до конца рабочей недели будет по-летнему жарко

Как предсказывают синоптики Об-Иртышского УГМС, погода под конец первой майской рабочей недели будет теплой.

Сегодня, в четверг 4 мая, в Омске ожидается настоящее лето: температура воздуха поднимется до +22…+27°. День будет ясным и солнечным, не забудьте взять с собой солнечные очки. Впрочем, синоптики также предупреждают о возможных дождях и грозе. В городе будет юго-западный ветер 7−12 м/с. Атмосферное давление будет падать.