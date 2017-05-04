Новосибирские пони Бритни и Бинто стали родителями Бабочки

«Родителями стали аппалуза пони, привезенные в Новосибирск несколько лет назад из Голландии, — говорит начальник информационно-методического отдела зоопарка Евгения Пирожкова. — Кобылу зовут Бритни, а жеребца — Бинто. Их очень любят сотрудники выездного сектора и те, кто приходит, а занятия или просто покататься».

Бритни и Бинто спокойны, лояльны к детям и очень красивы. Их детеныша уже назвали Бабочкой. «Судя по всему, она будет чубарой масти, то есть с контрастными пятнами, а вот с оттенками угадать сложно, — продолжает Евгения Пирожкова. — Именно окрас сделал пони аппалуза популярными во всем мире».

Порода была выведена в Америке и сейчас без нее не проходит ни одна выставка, ни один чемпионат среди лошадей класса пони. Бабочка пока держится возле мамы. Но с каждым днем окружающий мир занимает ее все больше. Семейство живет в просторном вольере недалеко от конюшни.

Добавим, что в зоопарке Новосибирска ежегодно проходят конкурс красоты среди лошадей. Обычно его проводят 31 августа — в День лошади. В прошлом году в конкурсе приняли участие пять животных, среди них лошади, пони и один ослик:

— Чубарый мерин по имени Алтай занял первое место, ослик Моисей второе, а пони Пифа стала третьей. Победитель получил мешок морковки, — добавила VN.ru Евгения Пирожкова.