В Омске белка вскарабкалась по стене дома на пятый этаж

Белкам, обитающим в Омске, уже недостаточно деревьев. Лесные зверьки теперь принялись покорять вершины домов.
Омич, проживающий в доме № 3 на улице СибНИИСХоз, снял на видео белку, карабкающуюся по отвесной стене здания. Зверек быстро поднялся на высоту пятого этажа многоквартирного дома.
Пользователи сети поразились цепкости лесного зверя, передвигающегося по стене здания с поразительной ловкостью. «По стене как по тротуару!», — удивляются омичи.
В комментариях омичи гадают, что привлекло белку к многоэтажке. Подписчики пришли к выводу, что зверек подошел близко к людям в поисках пищи.
Дом, о котором идет речь, находится в зеленой зоне, между парками и дачными участками. Не исключено, что зверек пришел из леса для того, чтобы раздобыть еды. А, может быть, просто поразить горожан своими альпинистскими навыками.