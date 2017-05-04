В Омске белка вскарабкалась по стене дома на пятый этаж

Белкам, обитающим в Омске, уже недостаточно деревьев. Лесные зверьки теперь принялись покорять вершины домов.

Омич, проживающий в доме № 3 на улице СибНИИСХоз, снял на видео белку, карабкающуюся по отвесной стене здания. Зверек быстро поднялся на высоту пятого этажа многоквартирного дома.

Пользователи сети поразились цепкости лесного зверя, передвигающегося по стене здания с поразительной ловкостью. «По стене как по тротуару!», — удивляются омичи.

В комментариях омичи гадают, что привлекло белку к многоэтажке. Подписчики пришли к выводу, что зверек подошел близко к людям в поисках пищи.