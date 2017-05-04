Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Авианосец США пошел на сближение с кораблями ВМФ РФ – СМИ
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Эксперт называет причины скорого падения режима Порошенко – СМИ
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
07:22 (мск), источник: Om1.ru

В Омске белка вскарабкалась по стене дома на пятый этаж

Белка-альпинист удивила омичей своей ловкостью, с которой она быстро забралась на большую высоту.

Белкам, обитающим в Омске, уже недостаточно деревьев. Лесные зверьки теперь принялись покорять вершины домов.

Омич, проживающий в доме № 3 на улице СибНИИСХоз, снял на видео белку, карабкающуюся по отвесной стене здания. Зверек быстро поднялся на высоту пятого этажа многоквартирного дома.

Пользователи сети поразились цепкости лесного зверя, передвигающегося по стене здания с поразительной ловкостью. «По стене как по тротуару!», — удивляются омичи.

В комментариях омичи гадают, что привлекло белку к многоэтажке. Подписчики пришли к выводу, что зверек подошел близко к людям в поисках пищи.

Дом, о котором идет речь, находится в зеленой зоне, между парками и дачными участками. Не исключено, что зверек пришел из леса для того, чтобы раздобыть еды. А, может быть, просто поразить горожан своими альпинистскими навыками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жителям Омской области угрожает опасное переувлажнение почвы
«Ювентус» победил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
В ФоРГО выяснили, сколько россиян готовы поддержать Путина
Макрон не считает, что Париж и Москву объединяют одни ценности
Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности
Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича
При разгоне акций протеста в Каракасе пострадал 161 человек
Правозащитнице грозит год тюрьмы за смех в Конгрессе
Спорт
Игуаин побил детей. «Ювентус» сильнее «Монако» в Лиге чемпионов Минимум усилий, один навес и одна фантастически красивая атака – и «Ювентус» едет домой победителем
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь