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06:22 (мск), источник: ТАСС

Солнечно, ветрено и до 15 градусов тепла ожидается в столичном регионе

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в столичном регионе солнечную, сухую, но ветреную и прохладную погоду.

Источник: Агентство «Москва»

«Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 11−13 градусов, по области будет от 10 до 15 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ожидается северный ветер до 5−10 м/с.

Предстоящей ночью также обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с.

Днем в пятницу в Москве и области также будет солнечно и ветрено, в столице воздух прогреется до 12−14 градусов, по области будет от 10 до 15 градусов. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с.

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