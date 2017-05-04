Солнечно, ветрено и до 15 градусов тепла ожидается в столичном регионе

«Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 11−13 градусов, по области будет от 10 до 15 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ожидается северный ветер до 5−10 м/с.

Предстоящей ночью также обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с.