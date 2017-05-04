Пенсионерам компенсируют проезд к дачным участкам в Хабаровском крае

Дачникам, которые попадают в перечень льготников, вернут полную стоимость 80 поездок на пригородном транспорте. При этом, если дорога в один конец предполагает пересадки, то будет оплачена вся стоимость маршрута, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Для оформления выплаты садовый участок должен обязательно находиться в собственности, в аренде или пожизненном пользовании у заявителя. К примеру, если пожилые супруги имеют право на компенсацию, но ездят на дачу к своим детям, то такие расходы возмещаться не будут. Если в семье есть ребенок-инвалид, то при поездке на дачу компенсацию получат и сопровождающие его родители», — рассказала начальник управления социальной поддержки населения Наталья Нелюбина.

Отмечается, что каждый месяц дачники-льготники смогут компенсировать 16 поездок на свой участок и обратно.

Кроме того, с 1 мая по 15 сентября такая помощь будет оказана школьникам из малоимущих семей. Им возместят расходы за 20 разовых поездок в месяц на транспорте пригородного сообщения.

Льготу можно оформить с 1 июня в центрах соцподдержки населения по месту жительства или в МФЦ. Там же желающим предоставят всю необходимую информацию об этой мере поддержки.