Третий самолет в Приморье перестал быть безымянным

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, именем знаменитого соотечественника нарекли самолет, приобретенный по поручению главы Приморья в конце прошлого года, — DHC-6 Twin Otter 400 с бортовым номером RA-67285.

Всего в голосовании принимали участие 17 имен исторических персон, так или иначе связанных с историей Приморья и Дальнего Востока. Имя Ивана Надарова выбрано большинством голосов.

Справочно: Иван Надаров — российский военный деятель, начальник штаба Владивостокской крепости (1887 год), исследователь северных районов Приморья, рек Амурского бассейна, один из первопроходцев Уссурийского края, составитель первого словаря удэгейского языка.

Надпись с именем нанесли на нос воздушного судна на русском и английском языках, чтобы прочесть его могли не только местные жители, но и туристы, открывающие для себя Приморье.

Напомним, имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации, также выбирали сами жители. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля.

Отметим, за небольшой срок в Приморском крае практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. По словам главы региона Владимира Миклушевского, малая авиация важна для развития туризма и предпринимательства, и, конечно, для мобильности жителей.

«Хочу сказать без преувеличения, что с появлением двух самолетов в 2014 году в крае началась новая эпоха. Пассажиропоток за эти годы увеличился в 10 раз — до 30 тысяч человек в год», — отметил губернатор.

Сегодня в крае действуют 12 авианаправлений. Девять регулярных рейсов выполняются на самолетах DHC-6 — из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку. За счет приобретения третьего самолета удалось увеличить частотность рейсов — с 28 до 41 в неделю.