Новосибирцы с ВИЧ вышли на пикет против перебоев с лекарствами
Два одиночных пикета против перебоев с лекарствами в
Два одиночных пикета против перебоев с лекарствами в
Вечером 3 мая в Первомайском сквере Новосибирска прошло два одиночных пикета против перебоев с лекарствами в
На плакате первой участницы Евгении было написано: «Записи нет! Талонов нет! До нас не дозвониться. Приходите завтра. СПИД-центр». Девушка проходит терапию всего год, но уже второй раз сталкивается с перебоями в поставке лекарств.
— Препаратов на всех не хватает. Это началось еще в феврале. Только привыкаешь к одной терапии, ее начинают менять. Что само по себе очень плохо. Терапия предназначена на 5 лет, а я ее еще и года не пью, а уже перехожу на другую. Эффективность падает. Кроме того, препараты, которые дают взамен, страшно пить. Очень сильные побочные эффекты. Да и даже их получить очень сложно. Огромные очереди. И талонов на всех не хватает, — сетует Евгения.
Второй участник одиночного пикетирования Сергей Ульянов участвует в подобной акции второй раз. Впервые он вышел в плакатом в сентябре 2016 года. Сегодня его лозунги еще более пессимистичные: «В Новосибирской области иногда нет терапии… А иногда есть… Иногда я лечусь… А иногда мне помогают умирать. ВИЧ+».
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Отметим, что в ноябре 2016 года Новосибирская область получила 51 млн рублей на приобретение лекарств от ВИЧ, гепатита В и С. В Новосибирске на сегодняшний день зарегистрировано более 30 тысяч
Год назад в Новосибирске прошла декада тестирования на
Список площадок, на которых будет работать мобильный пункт:
4 мая — Метро пл. Маркса (выход Кристалл), 15.00−19.00.
12 мая — Площадь перед зданием Вокзала «Новосибирск-Главный», 15.00−19.00.
18 мая — Площадка перед ТЦ «Радуга», ул. Гусинобродское шоссе, 37, 09.00−12.00.
26 мая — Площадка перед ТЦ «Быстромолл» Инженерная, 5/1, 15.00−19.00.
27 мая — Площадь Ленина (со стороны улицы Депутатской), 11.00−17.00.