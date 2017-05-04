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07:16 (мск), источник: VN.ru

Новосибирцы с ВИЧ вышли на пикет против перебоев с лекарствами

Два одиночных пикета против перебоев с лекарствами в ВИЧ-центре прошли 3 мая в Первомайском сквере Новосибирска. Парень с девушкой жаловались на нехватку лекарств, необходимых для того, чтобы поддерживать опасный вирус в состоянии ремиссии, и на огромные очереди в недавно открытой клинике для ВИЧ-инфицированных.

Источник: VN.ru

Вечером 3 мая в Первомайском сквере Новосибирска прошло два одиночных пикета против перебоев с лекарствами в СПИД-центре. Пикетчики заявили, что на этот жест их толкнуло отчаянное положение. Регулярное употребление АРВ-терапии — необходимое условие, чтобы смертельный вирус оставался в ремиссии. Перебоев быть не должно. Но как раз этого наше здравоохранение обеспечить оказалось не в состоянии.

На плакате первой участницы Евгении было написано: «Записи нет! Талонов нет! До нас не дозвониться. Приходите завтра. СПИД-центр». Девушка проходит терапию всего год, но уже второй раз сталкивается с перебоями в поставке лекарств.

— Препаратов на всех не хватает. Это началось еще в феврале. Только привыкаешь к одной терапии, ее начинают менять. Что само по себе очень плохо. Терапия предназначена на 5 лет, а я ее еще и года не пью, а уже перехожу на другую. Эффективность падает. Кроме того, препараты, которые дают взамен, страшно пить. Очень сильные побочные эффекты. Да и даже их получить очень сложно. Огромные очереди. И талонов на всех не хватает, — сетует Евгения.

Второй участник одиночного пикетирования Сергей Ульянов участвует в подобной акции второй раз. Впервые он вышел в плакатом в сентябре 2016 года. Сегодня его лозунги еще более пессимистичные: «В Новосибирской области иногда нет терапии… А иногда есть… Иногда я лечусь… А иногда мне помогают умирать. ВИЧ+».

— АРВ-терапия — это жизненно важные препараты, благодаря которым ВИЧ-позитивный человек живет. Если он перестанет принимать терапию, вирусная нагрузка вырастет, а значит, увеличится риск передачи инфекции. Когда врач урезает схему или дает неполную, это приводит к приросту ВИЧ-положительных в регионе, — рассказал активист.

Отметим, что в ноябре 2016 года Новосибирская область получила 51 млн рублей на приобретение лекарств от ВИЧ, гепатита В и С. В Новосибирске на сегодняшний день зарегистрировано более 30 тысяч ВИЧ-инфицированных. При этом сибирские регионы лидируют в России по количеству впервые выявленных больных. Только за предыдущий год страшный диагноз был поставлен 25 тысячам жителей Новосибирской области.

Год назад в Новосибирске прошла декада тестирования на ВИЧ-инфекцию. За 10 дней анализ сдали 888 человек. Среди них 40 оказались ВИЧ-инфицированными. Бесплатный экспресс-тест на ВИЧ жителей региона приглашают пройти и в этом году. С 4 по 27 мая на пяти площадках Новосибирска работает мобильный пункт медицинской профилактики. Экспресс-тестирование занимает всего 15 минут, после чего пациенту сразу сообщат его статус.

Список площадок, на которых будет работать мобильный пункт:

4 мая — Метро пл. Маркса (выход Кристалл), 15.00−19.00.

12 мая — Площадь перед зданием Вокзала «Новосибирск-Главный», 15.00−19.00.

18 мая — Площадка перед ТЦ «Радуга», ул. Гусинобродское шоссе, 37, 09.00−12.00.

26 мая — Площадка перед ТЦ «Быстромолл» Инженерная, 5/1, 15.00−19.00.

27 мая — Площадь Ленина (со стороны улицы Депутатской), 11.00−17.00.

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