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08:17 (мск), источник: VN.ru

Программа празднования 9 мая 2017 в Барабинске: квесты и салют

Празднование 9 Мая в Барабинске Новосибирской области пройдет с ретро-уклоном. Можно будет посмотреть военные фильмы, сфотографироваться в ретро-фотосалоне и побывать на универсальной ярмарке «Во славу Победы».

10.00 — шествие участников акции «Бессмертный полк» от площади Ленина к Мемориалу Славы.

11.00 — митинг на Мемориале Славы.

Парк культуры и отдыха.

12.00 — 21.00 — работа детских аттракционов.

13.00 — 19.00 — выставка из фондов краеведческого музея «Весна! Победа! Память!».

14.00 — 15.30 — квест-игра «История Победы».

14.00 — 20.00 — акция «Я пишу на стене Рейхстага».

14.00 — 20.00 — кинопалатка «Фронтовая хроника. Пут к Победе».

15.00 — 20.00 — работа фотосалона «72 весна».

16.00 — 20.00 — ретро-программа «На привале».

Площадь им. Ленина.

12.00 — 17.00 — универсальная ярмарка «Во славу Победы».

14.00 — 15.00 — творческая программа «Дети поют о Победе».

17.30 — 18.00 — акция «Песни поколения победителей».

18.00 — торжественный марш-парад «Наследники Победы».

18.30 — акция «Вальс Победы».

18.30 — полевая кухня «Солдатская каша».

18.45 — выступление самодеятельных коллективов города Барабинска «Победа остается молодой!».

22.00 — фейерверк «Салют, победа!».

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