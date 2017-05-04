Программа празднования 9 мая 2017 в Барабинске: квесты и салют
Празднование 9 Мая в Барабинске Новосибирской области пройдет с
Празднование 9 Мая в Барабинске Новосибирской области пройдет с
10.00 — шествие участников акции «Бессмертный полк» от площади Ленина к Мемориалу Славы.
11.00 — митинг на Мемориале Славы.
Парк культуры и отдыха.
12.00 — 21.00 — работа детских аттракционов.
13.00 — 19.00 — выставка из фондов краеведческого музея «Весна! Победа! Память!».
14.00 — 15.30 —
14.00 — 20.00 — акция «Я пишу на стене Рейхстага».
14.00 — 20.00 — кинопалатка «Фронтовая хроника. Пут к Победе».
15.00 — 20.00 — работа фотосалона «72 весна».
16.00 — 20.00 —
Площадь им. Ленина.
12.00 — 17.00 — универсальная ярмарка «Во славу Победы».
14.00 — 15.00 — творческая программа «Дети поют о Победе».
17.30 — 18.00 — акция «Песни поколения победителей».
18.00 — торжественный
18.30 — акция «Вальс Победы».
18.30 — полевая кухня «Солдатская каша».
18.45 — выступление самодеятельных коллективов города Барабинска «Победа остается молодой!».
22.00 — фейерверк «Салют, победа!».