Пробки из-за репетиции парада возмутили новосибирцев

Выделенные для объезда улицы явно не справлялись с возложенными на них функциями — к примеру, к 18 часам узкая улица Советская, запруженная неповоротливыми троллейбусами и автобусами, намертво встала. Ситуация усугублялась припаркованными на Советской машинами.

Власти города обещали перекрыть улицы для движения транспорта с 18:30 до 22:00. Однако тех, кто рассчитывал «проскочить» после работы домой до обещанной половины седьмого, ждало разочарование — в 17:30 движение по Красному проспекту от автовокзала до Гоголя и по улице Кирова и Октябрьской магистрали от Восхода до остановки «Дом Ленина» уже было закрыто.

Очень быстро пробки распространились и на другие улицы. Максимальная загруженность дорог Новосибирска в 20 часов составила 8 баллов, что на 3 балла больше, чем накануне. Крупнейшая пробка была зафиксирована от улицы Станиславского через Димитровский мост и проспект Димитрова до улицы Фрунзе (6,8 км), необычно сложная пробка образовалась на улице Богаткова от Кирова до Кошурникова. Пробки сковали Вокзальную магистраль, улицы Фабричную, Большевистскую, Восход, Коммунальный мост.

Жители Новосибирска в соцсетях возмутились неудачным временем репетиции парада, а также тем, что время начала перекрытия было указано неверно. «Неужели в другое время нельзя провести репетицию — например, вечером или ночью. Пробки в самый час пик. Скорой медицинской помощи не проехать», — написал подписчик «АСТ-54» Иван Иванович. Другой пользователь Сергей Мошкович отметил: «Не против репетиции, но почему нельзя перекрывать улицы в то время, которое официально объявляют? Далеко не первый год одно и то же». Однако часть горожан встали на защиту устоявшихся порядков и назвали своих оппонентов нытиками.

В других российских городах 3 мая также прошли репетиции Парада Победы, в том числе на Красной площади в Москве. Пеший проход военнослужащих и техники осуществлялся с 22 до 24 часов.

Следующая репетиция парада в Новосибирске состоится в субботу, 6 мая. Согласно официальной информации, перекрытие улиц, аналогичное 3 мая, состоится с 8:30 до 13:30.