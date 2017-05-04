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06:50 (мск), источник: Om1.ru

Омич разрисовал маршрутку «грязевыми» видами города

Подписчики паблика развернули дискуссию, стоит ли умельцу мыть машину.

В паблике «Омск Live» появился снимок необычной маршрутки. Неизвестный умелец с помощью дорожной грязи разрисовал машину видами Омска.

При этом транспорт выглядит креативно. В свою очередь, подписчики паблика развернули дискуссию.

Одни посоветовали помыть машину, другие восхитились находчивостью народного художника. А третьи попеняли владельцу маршрутки на лень.

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