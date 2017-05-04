Омич разрисовал маршрутку «грязевыми» видами города
Подписчики паблика развернули дискуссию, стоит ли умельцу мыть машину.
Подписчики паблика развернули дискуссию, стоит ли умельцу мыть машину.
В паблике «Омск Live» появился снимок необычной маршрутки. Неизвестный умелец с помощью дорожной грязи разрисовал машину видами Омска.
При этом транспорт выглядит креативно. В свою очередь, подписчики паблика развернули дискуссию.
Одни посоветовали помыть машину, другие восхитились находчивостью народного художника. А третьи попеняли владельцу маршрутки на лень.