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06:59 (мск), источник: PROUFU.ru

К 9 мая в сквере Маршала Жукова в Уфе высадили 400 петуний

Накануне в Уфе в сквере Маршала Жукова коммунальщики высадили 400 петуний, сообщает мэрия.

Посетители митинга в честь 72-летния Победы смогут почувствовать атмосферу красивой и уютной зеленой зоны, считают в администрации. Работы Горзеленхоз начал заранее.

Кроме того, завершена работа по асфальтированию дорожек в сквере. Всего было заново заасфальтировано более 500 квадратных метрах дорожного полотна. Покрашены ограждения и приведены в порядок газоны.

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