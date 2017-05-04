К 9 мая в сквере Маршала Жукова в Уфе высадили 400 петуний

Посетители митинга в честь 72-летния Победы смогут почувствовать атмосферу красивой и уютной зеленой зоны, считают в администрации. Работы Горзеленхоз начал заранее.

Кроме того, завершена работа по асфальтированию дорожек в сквере. Всего было заново заасфальтировано более 500 квадратных метрах дорожного полотна. Покрашены ограждения и приведены в порядок газоны.