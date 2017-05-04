Женщины устроили погром в арабском торговом центре

На кадрах видно, как девушки в хиджабах сражаются за вещи, хватая друг друга за черные одеяния. Рядом стоят смеющиеся охранники и посетители торгового центра.

В пояснении к видеоролику написано, что действие происходит в торговом центре Саудовской Аравии. Однако также подчеркивается, что торговый центр предлагал любые предметы за пять дирхам. Отметим, что дирхам — денежная единица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Тем временем в Саудовской Аравии официальной денежной единицей является риял.