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07:07 (мск), источник: Tengrinews

Женщины устроили погром в арабском торговом центре

В Сети набирает популярность видео из торгового центра, где женщины устроили массовую драку на распродаже.

Источник: Tengrinews

На кадрах видно, как девушки в хиджабах сражаются за вещи, хватая друг друга за черные одеяния. Рядом стоят смеющиеся охранники и посетители торгового центра.

В пояснении к видеоролику написано, что действие происходит в торговом центре Саудовской Аравии. Однако также подчеркивается, что торговый центр предлагал любые предметы за пять дирхам. Отметим, что дирхам — денежная единица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Тем временем в Саудовской Аравии официальной денежной единицей является риял.

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