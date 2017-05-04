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07:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Примерно в 150 тысяч рублей обошлось восстановление стелы на въезде в Хабаровск

Около 150 тысяч рублей потратили на восстановление стелы «Хабаровск», которая расположена по трассе Амур на въезде в город.

Известно, что монумент с ладьей пользуется большой популярностью у молодоженов. Именно туда они приезжают после регистрации брака, чтобы завязать ленты на ближайших деревьях.

«[Молодожены] стараются закинуть бутылки в саму ладью, которая находится достаточно высоко, забираются наверх сами, ломая стелу. В этом году они разломали верхний слой извести — отвалилась кусками, пришлось восстанавливать, армировать, подгонять автовышку, чтобы очистить ладью от бутылок, снимать ленточки с веток, потому что они вредят росту деревьев», — рассказал начальник отдела благоустройства комитета по управлению Индустриальным районом Хабаровска Алексей Назаренко.

Всего с площадки перед стелой вывезли 1,5 тонн мусора. Летом работники Индустриального района проведут там еще три субботника, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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